ألكاراز ينسحب من بطولة مدريد المفتوحة

أعلن نجم التنس كارلوس ألكاراز أنه لن يشارك في بطولة مدريد المفتوحة 2026 بسبب إصابة مزمنة في معصمه تعرض لها في برشلونة.



وأشار المصنف الثاني عالمياً، والذي انسحب أيضاً العام الماضي، إلى ضرورة إعطاء الأولوية لصحته على الإصابة "الأكثر خطورة قليلاً"، بهدف أن يكون لائقاً للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة.



وقد أعلن ذلك عبر حسابه الرسمي على منصة X يوم الجمعة.

"هناك بعض الأخبار التي يصعب مشاركتها للغاية. مدريد هي موطني، وهي واحدة من أكثر الأماكن خصوصية في جدولي الزمني، ولهذا السبب يؤلمني كثيراً عدم القدرة على اللعب هنا للعام الثاني على التوالي"، كتب ألكاراز على وسائل التواصل الاجتماعي.



يؤلمني بشدة عدم التواجد أمام جمهوري، في بطولة تعني لي الكثير. شكرًا لكم على هذا الحب الدائم، وآمل أن نلتقي قريبًا ❤️



حقق ألكاراز بداية مثالية لموسمه في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث أكمل سلسلة البطولات الأربع الكبرى قبل أن يرفع كأسًا آخر في الدوحة.



بعد وصوله إلى الدور نصف النهائي في إنديان ويلز وخروجه من الدور الثالث في ميامي، خسر أمام منافسه يانيك سينر في نهائي مونت كارلو، والذي كان بمثابة معركة على المركز الأول في تصنيفات الاتحاد الدولي للتنس.

