أليبيوسو يحصل على ترشيح لجائزة أفضل لاعب في الموسم من بلاكبيرن روفرز

يتنافس ريان أليبيوسو على جائزة أفضل لاعب في الموسم مع نادي بلاكبيرن روفرز. Completesports.com التقارير.

كان أليبيوسو بلا شك اللاعب الأبرز في فريق روفرز خلال النصف الأول من الموسم.

كما حظي اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً بمكافأة تمثلت في انضمامه إلى تشكيلة المنتخب النيجيري في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

شارك الظهير الأيمن لأول مرة في مباراة رسمية مع منتخب النسور الخضراء في مباراة دور المجموعات ضد منتخب أوغندا (الرافعات).

إلا أن الإصابة حدّت من مشاركته إلى مباراة واحدة فقط مع أبطال أفريقيا ثلاث مرات في المغرب.

سجل أليبيوسو هدفاً واحداً، وقدم خمس تمريرات حاسمة في 40 مباراة بالدوري مع روفرز هذا الموسم.

بالاز توث، وشون ماكلوغلين، ولويس ميلر، وإيران كاشين، وسوندري ترونستاد، وريويا موريشيتا، وأندري غودجونسن، ويوكي أوهاشي هم اللاعبون الآخرون المرشحون للجائزة.

