أليبيوسو جاهز لمباراة بلاكبيرن روفرز ضد كوفنتري سيتي

يعتقد مايكل أونيل، مدرب بلاكبيرن روفرز، أن ريان أليبيوسو سيكون جاهزاً للمشاركة ضد كوفنتري سيتي في ملعب إيوود بارك يوم الجمعة (اليوم).

أُجبر أليبيوسو على الخروج من الملعب في الشوط الأول من مباراة روفرز التي خسرها في منتصف الأسبوع أمام ساوثهامبتون بعد سقوطه بشكل غير طبيعي في صراع مع ريان مانينغ.

يقول أونيل إن اللاعب الدولي النيجيري متاح للاختيار ضد متصدري دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (سكاي بيت تشامبيونشيب).

"لقد شارك ريان في التدريبات اليوم بعد أن تم استبداله في مباراة ليلة الثلاثاء، وهذا كان بمثابة إضافة إيجابية"، هذا ما أفاد به أونيل. روفرز تي في.

سجل أليبيوسو هدفاً واحداً وأربع تمريرات حاسمة في 38 مباراة خاضها مع فريق روفرز في الدوري هذا الموسم.

يحتل فريق "الأزرق والأبيض"، الذي يكافح حاليًا من أجل تجنب الهبوط، المركز العشرين في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة من 43 مباراة.

يحتاج فريق كوفنتري سيتي إلى نقطة واحدة من المباراة لتأكيد صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

بقلم أديبوي أموسو





