أليبيوسو يُسجل خامس تمريرة حاسمة له هذا الموسم، حيث فاز بلاكبيرن على شيفيلد يونايتد ليضمن البقاء في دوري البطولة الإنجليزية.

قدّم اللاعب الدولي النيجيري ريان أليبيوسو تمريرة حاسمة ليقود بلاكبيرن روفرز للفوز على شيفيلد يونايتد بنتيجة 3-1، ليضمن بذلك بقاءه في دوري البطولة الإنجليزية مساء الأربعاء.

كان هذا هو الهدف الخامس الذي سجله أليبيوسو في 40 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي مع بلاكبيرن هذا الموسم.

كان فريق روفرز بحاجة للفوز لضمان البقاء في مباراته قبل الأخيرة من الموسم، وسجل يوكي أوهاشي هدفين على جانبي هدف ريويا موريشيتا، ليتقدم بلاكبيرن بنتيجة 3-0 في الشوط الأول، وفقًا لتقارير سكاي سبورتس.

رد مدرب فريق شيفيلد يونايتد، كريس وايلدر، على الأداء البائس لفريقه في الشوط الأول بإجراء أربعة تبديلات خلال فترة الاستراحة، وقلص هاريسون بوروز الفارق بهدف في بداية الشوط الثاني.

لكن على الرغم من تعرض روفرز لضغط مستمر، إلا أن دفاعهم صمد ليرفعهم بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط، مع تبقي مباراتين لمنافسيهم في صراع الهبوط.

كاد توم كانون أن يسجل عودته إلى التشكيلة الأساسية لفريق شيفيلد يونايتد بهدف في غضون 30 ثانية عندما سدد الكرة خارج المرمى بعد أن ركض نحو تمريرة جوس هامر البينية.

كما شكل بلاكبيرن تهديداً مبكراً عندما أبعد آدم ديفيز عرضية تايلور غاردنر-هيكمان العميقة، لكن حارس مرمى بليدز استقبل هدفاً في الدقيقة 12.

مرر موريشيتا تمريرة دقيقة إلى زميله في المنتخب الياباني أوهاشي الذي انطلق منفرداً نحو المرمى، ثم راوغ ديفيز ليسدد الكرة بقدمه الجانبية مسجلاً هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.

واجه أصحاب الأرض صعوبة في تحقيق أي تقدم أمام خصومهم المصممين، الذين لا يزال لديهم الكثير ليلعبوا من أجله.

كانت محاولة باتريك بامفورد في الدقيقة 30 من مسافة 25 ياردة، والتي تصدى لها بالاز توث ببراعة، هي المحاولة الوحيدة الأخرى للفريق المضيف على المرمى في الشوط الأول.

وقد أثمرت جهود فريق روفرز المكثفة عن هدفين ثمينين قبل نهاية الشوط الأول.

اضطر ديفيز إلى القيام بتصديات متتالية، أولاً من تسديدة منخفضة من الظهير الأيسر الضيف أليبيوسو ثم من رأسية أوهاشي، وانقض موريشيتا على الكرة المرتدة من الأخيرة ليضع الضيوف في المقدمة 2-0 في الدقيقة 32.

استغل بلاكبيرن دفاعًا متماسكًا للغاية في نهاية الشوط الأول عندما كان أوهاشي الأسرع رد فعل ليقابل عرضية أليبيوسو الممتازة برأسية قوية مسجلاً هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم.

استُقبلت صافرة نهاية الشوط الأول بصيحات استهجان من جماهير الفريق المضيف، وأشرك المدرب كريس وايلدر البدلاء أولي أربلاستر وتايلر بيندون وليو هيلد وسيدي بيك مع بداية الشوط الثاني.

أسعد بوروز جماهير الفريق المضيف بتقليص الفارق في الدقيقة 57، محولاً تمريرة كانون العرضية إلى هدف.

أجبر كانون توث على القيام بتصديين بعد ذلك بوقت قصير، وأطلق بيندون تسديدة بعيدة عن المرمى مع تحسن أداء فريق بليدز، بينما أطلق هامير تسديدة طائرة بزاوية مرت بجوار المرمى بقليل.

لكن مع تعرض أصحاب الأرض للهزيمة الرابعة في آخر ثماني مباريات، لم يجد مشجعو بلاكبيرن المسافرون سوى الاحتفال ببقاء فريقهم في الدوري.



