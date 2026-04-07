ألان: يجب على سلتيك بذل كل ما في وسعه للحفاظ على لياقة إيهيناتشو

دعا نجم سلتيك السابق سكوت آلان النادي إلى بذل كل ما في وسعه للحفاظ على لياقة مهاجم فريق سوبر إيجلز كيليتشي إيهيناتشو في المنافسة على لقب الدوري الاسكتلندي.



يذكر أن اللاعب النيجيري الدولي سجل هدف الفوز المثير في الدقيقة 82 لصالح سلتيك في مباراة انتهت بفوزهم 2-1 على دندي إف سي في ملعب دينز بارك في 5 أبريل 2026.



بعد دخوله كبديل، سجل هذا الهدف عودة إلى مستواه المعهود بعد موسم طويل مليء بالإصابات، مما أبقى سلتيك في سباق لقب الدوري الاسكتلندي الممتاز.



ألان، في محادثة مع بودكاست كرة القدم الاسكتلندية من بي بي سي، وسلط الضوء على لياقة إيهيناتشو باعتبارها مصدر القلق الرئيسي، مؤكداً أنه عندما يكون متاحاً، فإن المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً هو المهاجم الأكثر طبيعية وفطرية في مركز رقم تسعة في باركهيد.

أعتقد أن السؤال الأهم هو ما إذا كان بالإمكان الحفاظ على لياقة إيهيناتشو. أحياناً تراه ثم لا تراه لمدة ثلاثة أسابيع أخرى.



لكن إذا كان لائقًا بدنيًا، فهو المهاجم الأكثر بديهية والأفضل إنهاءً للهجمات في مركز المهاجم الصريح. أعتقد أنك ترى ذلك في دندي، ففي المرات التي تتاح فيها لكفانكارا فرص حقيقية أو حتى أنصاف فرص، لا يكون حاسمًا.



"لا يبدو أنه يمتلك ثقة حقيقية في إنهاء الهجمات، ولهذا السبب تم إعارته إلى هنا. لقد جاء إلى سلتيك كحل مؤقت، ونحن نأمل في أن يتحسن."



"لكن بالنسبة لي، يجب على إيهيناتشو، إذا تمكنوا من الحفاظ على لياقته، أن يقود خط الهجوم. كما أنه يربط اللعب بشكل أفضل مع سلتيك، برأيي."



