أمو: لوكمان كان استثنائياً في أتلتيكو مدريد

وصف المدرب السابق لفريق شوتينغ ستارز، فاتاي أمو، جناح فريق سوبر إيغلز، أديمولا لوكمان، بأنه لاعب استثنائي في أتلتيكو مدريد.



وقد عبّر عن مشاعره على خلفية أدائه الرائع مع النادي منذ وصوله في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.



أثبت اللاعب الدولي النيجيري أنه حاسم في أوروبا، حيث ساعد هدفه أتلتيكو مدريد على الوصول إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2025/26.



كما سجل هدفاً في المباراة التي خسر فيها أتلتيكو مدريد نهائي كأس الملك أمام ريال سوسيداد بركلات الترجيح يوم السبت.

اقرأ أيضا:كأس اسكتلندا: مدرب سلتيك يُشيد بالبديل الرائع إيهيناتشو



تحدث مع Completesports.comصرح أمو بأن لوكمان كان في قمة مستواه مع أتلتيكو مدريد.



"لا شك أن لوكمان كان استثنائياً في أتلتيكو مدريد منذ انضمامه إلى النادي. كما أن مساهماته من حيث الأهداف كانت استثنائية أيضاً."



لقد أضاف قيمة كبيرة للفريق، وكان تأثيره من الطراز الرفيع. أرى مستقبلاً باهراً للوكمان في أتلتيكو مدريد، خاصةً أنه لم يمضِ سوى أربعة أشهر مع الفريق.



أتوقع أن يلعب دوراً كبيراً مع الفريق في الموسم المقبل.





