أمو: يجب أن تحقق أندية الدوري النيجيري الممتاز أداءً أفضل في مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

أعرب المدرب السابق لفريق شوتينغ ستارز، فاتاي أمو، عن خيبة أمله من أداء الأندية في الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL) في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لهذا العام.



يذكر أن فريقي كوارا يونايتد وأبيا واريورز خرجا من كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد خسارتهما أمام أشانتي كوتوكو وجوليبا في الجولة التمهيدية الأولى.



خسر فريق أبيا واريورز بنتيجة 1-0 أمام فريق دجوليبا، ليُقصى من البطولة بنتيجة إجمالية 2-1. وفي الوقت نفسه، خسر فريق كوارا يونايتد بنتيجة 1-0 على ملعب إم كي أو أبيولا، ملعبه المؤقت، أمام فريق أشانتي كوتوكو الغاني، ليُقصى من البطولة بنتيجة إجمالية 5-3.



كما ودّع فريق ريفرز يونايتد دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. فقد فشل الفريق في تحقيق أي فوز في مباريات دور المجموعات بعد ست جولات، ليحتل المركز الأخير في المجموعة الأولى بنقطة واحدة فقط. كما خسر الفريق جميع مبارياته الثلاث على أرضه في دور المجموعات هذا الموسم.

تحدث مع Completesports.comصرح أمو بأن هناك حاجة لأن تستثمر الأندية في الدوري النيجيري الممتاز بشكل كبير في تطوير اللعبة وأن تكون قادرة على المنافسة مع الأندية الأخرى في إفريقيا.

"من المخيب للآمال للغاية أن الأندية النيجيرية فشلت في إحداث تأثير إيجابي في كل من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم."



من المعروف أن الأندية الشمال أفريقية، التي تتألق باستمرار في البطولات، تستثمر بكثافة في لاعبيها ومدربيها ومرافق التدريب. لا يكفي الفوز بلقب الدوري ثم بيع بعض اللاعبين الأساسيين، بل من الضروري الاحتفاظ بهم، وهنا يأتي دور المال.



"لا تحتاج إلى فرق مثل ريفرز يونايتد وكوارا يونايتد وأبيا واريورز لتحقيق إنجازات عظيمة على المستوى القاري عندما يتم تطبيق العناصر الأساسية التي تُكوّن نادياً ناجحاً. صحيح أن لدينا لاعبين مميزين، لكن هذا لا يكفي للفوز بدوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية الأفريقية."



