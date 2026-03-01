"لاعب مثير للاهتمام" - مدرب مرسيليا الجديد يشيد بناندي

وصف حبيب باي، مدرب فريق أولمبيك مارسيليا، توتشوكو ناندي بأنه "لاعب مثير للاهتمام". تقارير Completesports.com.

انضم ناندي إلى عمالقة الدوري الفرنسي قادماً من فريق زولته فاريجيم البلجيكي في الشهر الماضي.

لم يلعب اللاعب النيجيري الدولي دقيقة واحدة منذ وصوله.

لكن باي يتوقع أشياء كبيرة من اللاعب النيجيري الدولي.

"إنه لاعب مثير للاهتمام للغاية لأنه يتمتع بقوة بدنية كبيرة وسرعة فائقة"، هذا ما نقلته صحيفة "ذا تايمز" عن باي. قلب مارسيليا.

"إنه لاعب متحرك يمكنه تغطية مساحة كبيرة وله تأثير كبير."

"ناندي لاعب مفاجئ لأنه، على الرغم من شدة لعبه، إلا أنه يحافظ على سيطرة ممتازة على الكرة ويمكنه توفير الهدوء الذي نحتاجه في وسط الملعب."

"عندما وصلت، تحدثت معه وشرحت له أن لدي 24 ساعة فقط لاتخاذ قراراتي بشأن مباراة بريست. لكن هذا الأسبوع من التدريب - كما هو الحال بالنسبة لجميع اللاعبين - كان على مستوى عالٍ للغاية."

بقلم أديبوي أموسو



