كأس اتحاد أنامبرا لكرة القدم: أوزونويكي يحتفل بأول لقب تدريبي له مع احتفاظ نادي إيدل باللقب

فينان أوزونويكي، المدافع السابق لنادي رينجرز إنترناشونال والمدرب الحالي لنادي إيديل إف سي، أحد أندية الدوري الوطني النيجيري، صرح حصرياً Completesports.com أنه يشعر بالحماس والسرور بعد فوزه بأول لقب كبير له كمدرب مع فريق في الدوري.

كان أوزونويكي في مقاعد بدلاء فريق إيديل إف سي عندما نجحوا في الاحتفاظ بلقب كأس اتحاد ولاية أنامبرا لكرة القدم بفوز ساحق 2-0 على فريق أماندا إف سي في المباراة النهائية على ملعب نيروس، نانكا، يوم الأحد 26 أبريل 2026.

أوزونويكي يشيد بالانتصار التاريخي الأول في مجال التدريب

سجل سولومون أوغوو، الذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من المباراة، هدف الافتتاح في المراحل الأخيرة من اللقاء.

اقرأ أيضا: إيلوينوسي يكشف عن لجان دائمة جديدة تابعة لاتحاد كرة القدم في ولاية أنامبرا لدفع عجلة نمو كرة القدم في الولاية

ضاعف داميان أودوي النتيجة بتسديدة قوية بالقدم اليسرى في الشوط الثاني، ليحقق فريق أوزونويكي فوزاً بنتيجة 2-0 ويحصد الجائزة النقدية البالغة 2 مليون نيرة.

لم يستطع أوزونويكي، الذي لعب سابقًا لفريق هارتلاند أوف أويري، إخفاء فرحته بعد ذلك، مصرحًا بأن الكأس يمثل أول لقب كبير له كمدرب رئيسي لفريق في الدوري.

"أشعر بسعادة غامرة لأن هذا هو أول لقب كبير لي كمدرب رئيسي لفريق في الدوري"، هذا ما صرح به أوزونويكي حصرياً لموقع Completesports.com.

"لذا، أنا ممتن لله، وأشكر اللاعبين أيضاً على تحقيق ذلك."

أوزونويكي يتحدث عن المباراة النهائية الصعبة ضد فريق أماندا إف سي

وبعد استعراض المباراة، أشاد المدرب بفريق أماندا إف سي لمنافسته الشرسة في المباراة النهائية. كما أعرب عن أسفه لافتقار فريقه للفعالية الهجومية في الثلث الأخير من الملعب.

"إنهم فريق جيد. لقد بذلوا قصارى جهدهم، مما جعل المباراة صعبة ومثيرة للجماهير. كما أبرزت هذه المباراة جودة كأس الاتحاد الإنجليزي المعروفة - وهي بطولة لا تحترم أحداً."

لكنني سأقول أيضاً إنه بالرغم من براعتهم، فقد كانوا محظوظين لأننا لم نسجل أكثر من هدفين، لأننا أهدرنا العديد من الفرص. في الشوط الأول، كانت سلسلة من الفرص الضائعة هي التي حدّت من تسجيلنا لهدف واحد فقط.

"هذه هي كرة القدم. أحمد الله أننا فزنا في النهاية لأن العديد من فرق الدوري الكبرى خرجت من المنافسة قبل المباراة النهائية - هارتلاند، كانو بيلارز، أبيا واريورز، من بين فرق أخرى."

"لذا، فوز هؤلاء الأولاد اليوم هو مصدر فرح كبير، وأنا أشكرهم جزيل الشكر."

الفوز بالكأس يمثل دفعة قوية لأوزونويكي وإيدل إف سي

وكشف كذلك أن الفوز بالكأس هو مكافأة مناسبة لرئيس النادي ودليل على تحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.

اقرأ أيضا: عيّن نادي إيدل لكرة القدم قائد رينجرز السابق فينان أوزونويكي مدرباً جديداً للفريق.

"عندما انضممت إلى الفريق، كانوا يحتلون المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الوطني. لقد نجونا من الهبوط، والآن لدينا شيء ما، كأس الاتحاد الأندلسي/نيروس، لنقدمه له."

"على الأقل، هذا شيء. إنه يمثل شيئاً أكبر بكثير قادم. لا تنسوا أن هناك مكافأة مالية مرتبطة بالفوز بالكأس."

التركيز يتجه نحو تحدي كأس الاتحاد

رداً على أسئلة حول مشاركة نادي إيديل لكرة القدم في كأس الاتحاد الرئاسي كأحد ممثلي ولاية أنامبرا، أقر أوزونويكي بضرورة إجراء تحسينات قبل المنافسة الوطنية.

"لقد حددنا بعض الثغرات في الفريق. ما نحتاج إلى القيام به الآن هو تصحيحها لأن الأمر سيكون أكثر صعوبة على المستوى الوطني."

"في المدرسة، تعلمنا في مادة الجغرافيا أن 'كلما ارتفعت، زادت روعة المكان'. لكن في كرة القدم، كلما تقدمت في المنافسة، زادت صعوبتها."

بقلم ساب أوسوجي



