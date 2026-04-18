أُجبر أروكوداري على الجلوس على مقاعد البدلاء بعد أن عادل وولفرهامبتون رقماً قياسياً غير مرغوب فيه في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب خسارة ثقيلة أمام ليدز.

لم يشارك مهاجم فريق سوبر إيجلز، تولو أروكوداري، كبديل في المباراة التي خسرها وولفرهامبتون بنتيجة 3-0 أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

لم يسجل فريق أروكوداري سوى ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 28 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

فشل فريق وولفرهامبتون الآن في التسجيل في 17 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو أكبر عدد من المباريات التي فشل فيها منذ موسم 2009/10 (أيضًا 17 مباراة).

كما حقق فريق ليدز فوزين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة هذا الموسم.



