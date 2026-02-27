أُعلن عن السماح لأروكودايري بالمشاركة في مباراة أستون فيلا بعد تعرضه لاعتداءات عنصرية.

أفادت التقارير أن تولو أروكوداري قد حصل على تصريح للمشاركة في مباراة وولفرهامبتون واندررز ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز. Completesports.com.

سيستضيف فريق "الذهب القديم" فريق أوناي إيمري على ملعب مولينو مساء الجمعة (اليوم).

تعرض أروكوداري لإساءات عنصرية بعد إضاعته ركلة جزاء في مباراة وولفرهامبتون التي خسرها فريقه 1-0 أمام كريستال بالاس في ملعب سيلهرست بارك في نهاية الأسبوع الماضي.

أكد روب إدواردز، مدرب فريق وولفرهامبتون، أن اللاعب النيجيري الدولي قد تعافى من الحادث.

وقال إدواردز قبل مباراة الليلة: "لقد كان مستاءً وغاضباً من ذلك، وهذا أمر مفهوم".

"لقد دعمناه، وأجرينا معه بعض المحادثات الفردية. وتحدثنا عن الأمر كمجموعة للتأكد من أننا نقف بجانبه وندعمه أيضاً."

وصل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى ملعب مولينو قادمًا من فريق الدوري البلجيكي للمحترفين، كي آر سي جينك، الصيف الماضي.

سجل المهاجم هدفين في 18 مباراة مع وولفرهامبتون.

بقلم أديبوي أموسو



