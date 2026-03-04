حصل أروكوداري على تقييم ممتاز في فوز وولفرهامبتون 2-1 على ليفربول

حصل تولو أروكوداري على تقييم جيد للغاية بعد أن ساعد فريق وولفرهامبتون واندررز على الفوز على ليفربول 2-1 في ملعب مولينو ليلة الثلاثاء.

قام أروكوداري، الذي دخل في الدقيقة 59، بتقديم التمريرة الحاسمة لهدف وولفز الافتتاحي في الدقيقة 57 الذي سجله رودريغو غوميز.

كانت هذه أول تمريرة حاسمة له (هدفان) في 25 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

تعاون اللاعب النيجيري الدولي مع زميله البديل غوميز لكسر التعادل في أول محاولة للفريق المضيف في تلك الأمسية.

قام أروكوداري بعمل رائع في الاحتفاظ بالكرة قبل أن يمررها إلى غوميز الذي انطلق نحو المرمى، فرفع الكرة فوق أليسون ليسجل هدفاً في الشباك.

بعد أدائه مع الفريق المهدد بالهبوط، حصل أروكوداري على سبعة من أصل عشرة تقييمات أجرتها شبكة سكاي سبورتس.

على الرغم من الفوز، لا يزال فريق وولفز في المركز الأخير برصيد 16 نقطة، ويبتعد بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان.

بالنسبة للريدز، تُعد هذه ضربة في مسعاهم للتأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتلون المركز الخامس برصيد 48 نقطة، ويتأخرون بثلاث نقاط عن المركز الرابع.

بقلم جيمس أغبيريبي




