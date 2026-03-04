أروكوداري يُشيد بفوز وولفرهامبتون الساحق على ليفربول

أشاد تولو أروكوداري بفوز وولفرهامبتون واندررز على أرضه أمام ليفربول، بحسب التقارير. Completesports.com.

حقق فريق "الذهب القديم" فوزاً مفاجئاً على حامل اللقب بنتيجة 2-1 في ملعب مولينو مساء الثلاثاء.

قام أروكوداري، الذي حل محل آدم أرمسترونج في الدقيقة 59، بتمرير الكرة إلى رودريجو جوميز ليسجل الهدف الأول لفريق وولفرهامبتون قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة.

أعاد محمد صلاح التعادل لليفربول في الدقيقة 83.

لكن أندريه سجل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.

وفي معرض تعليقه على المباراة، قال أروكوداري إنه كان سعيداً بالنتيجة.

كتب اللاعب النيجيري الدولي على حسابه في سناب شات: "متأخرة لكننا سنقبلها. فوز كبير +3".

سجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 26 مباراة خاضها مع فريق وولفرهامبتون هذا الموسم.

بقلم أديبوي أموسو



