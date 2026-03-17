أروكوداري: لم يحالفني الحظ في تسجيل المزيد من الأهداف ضد برينتفورد

أعرب مهاجم منتخب نيجيريا، تولو أروكوداري، عن خيبة أمله لعدم تسجيله المزيد من الأهداف ضد برينتفورد في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت يوم الاثنين على ملعب جيتك كوميونيتي.



تقدم برينتفورد بهدفين نظيفين عن طريق مايكل كايودي وإيغور تياغو، لكن آدم أرمسترونغ قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، حسم هدف أروكوداري نقطة ثمينة لفريق وولفرهامبتون.



لم يمضِ على دخول اللاعب النيجيري الدولي إلى أرض الملعب سوى خمس دقائق، لكنه كان بإمكانه تسجيل هدفين. استقبل مهاجم وولفرهامبتون عرضية أخرى داخل منطقة الجزاء بقوة أكبر هذه المرة، وارتطمت رأسيته بالعارضة قبل أن تهبط وتبتعد.

وفي رد فعله بعد المباراة، قال أروكوداري في محادثة مع سكاي سبورتسصرح بأنه كان سيئ الحظ للغاية لعدم تسجيله المزيد من الأهداف ضد برينتفورد.



"كانت تمريرة عرضية رائعة من جاكسون تشاتشوا، لكنني لم أكن محظوظاً لأنني سددت الكرة في القائم. كما أنه لم يكن محظوظاً في الشوط الثاني لأنه سدد الكرة في القائم أيضاً."



وأضاف: "كان من الرائع لو استغلت هاتان الفرصتان، لكننا سنقبل بالنقطة لأننا بدأنا المباراة بشكل لم نكن نريده، حيث كنا متأخرين بهدفين، لكننا أنهيناها بشكل جيد".

