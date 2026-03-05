أروكوداري يتوقع أداءً قوياً لبلجيكا في كأس العالم 2026

أعرب تولو أروكوداري، مهاجم وولفرهامبتون، عن دعمه لمنتخب بلجيكا لتقديم أداء مميز في كأس العالم 2026، وفقًا للتقارير. Compeletesports.com.

سيشارك منتخب الشياطين الحمر في المجموعة السابعة في كأس العالم إلى جانب مصر وإيران ونيوزيلندا.

ستبدأ بلجيكا حملتها ضد فراعنة مصر في ملعب سياتل في 15 يونيو.

يكنّ أروكوداري محبة كبيرة لهذا البلد الأوروبي، حيث أمضى عامين في بلجيكا مع نادي جينك.

"لقد منحتني سنواتي في نادي جينك بعضًا من الروح البلجيكية، لذا آمل أن يحققوا نتائج جيدة. لدي أيضًا العديد من الأصدقاء في مانشستر يونايتد: زينو (ديباست)، مارتن (فانديفوردت)، أوبيندا، أونانا..."، هكذا صرّح. هيت نيوسبلاد.

وقال أروكوداري أيضاً إنه يأمل أن ينضم بعض زملائه السابقين في فريق جينك إلى تشكيلة منتخب بلجيكا لكأس العالم.

وأضاف: "نأمل أن ينضم برايان (هاينن) وماتي (سميتس) أيضاً إلى تشكيلة كأس العالم".

بقلم أديبوي أموسو





