أروكوداري يتحدث عن البداية الصعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز

أقرّ المهاجم النيجيري تولو أروكوداري بأن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز كان أصعب مما توقع، بحسب التقارير. Completesports.com.

انضم اللاعب النيجيري الدولي إلى فريق وولفرهامبتون قادماً من فريق جينك البلجيكي المحترف في الصيف الماضي.

أروكوداري يعترف بالبداية الصعبة

اعترف أروكوداري بأن مبارياته الأولى في إنجلترا كانت صعبة.

"الدوريان متقاربان: يتطلبان جهدًا بدنيًا كبيرًا، ويتسمان بالحماس والسرعة. لكن في الدوري الإنجليزي الممتاز، عليك مضاعفة جهودك"، هكذا صرّح. هيت نيوسلباد.

"لم يكن الأمر سهلاً، أعترف بذلك. كانت مبارياتي الأولى صعبة، لقد عانيت كثيراً. كان الأمر أصعب مما توقعت. لقد أحرزت تقدماً منذ ذلك الحين، لكنني لم أصل بعد إلى المكان الذي أريد أن أكون فيه."

جاهز للتعلم

سجل أروكوداري هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يكافح فريق وولفرهامبتون أيضاً لتجنب الهبوط.

"كنت أعلم أنني لن آتي إلى هنا لقضاء عطلة، وأنني سأضطر إلى القتال. لذا، لم يتغير الكثير في هذا الصدد. كنت أقاتل مع جينك، والآن أقاتل مع وولفرهامبتون. كنت أقاتل من أجل اللقب، والآن من أجل البقاء في الدوري"، هكذا قال.

"أريد أن أتعلم من هذا وأصبح أقوى. لكن من البديهي أن الأمر صعب أن تكون هداف الموسم الماضي، والآن لست حتى قريباً من تسجيل رقم مزدوج."

بقلم أديبوي أموسو



