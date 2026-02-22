أروكوداري يتعرض لإساءات عنصرية بعد إضاعته ركلة جزاء أمام كريستال بالاس

أفادت بي بي سي سبورت أن مهاجم وولفرهامبتون تولو أروكوداري وجناح سندرلاند رومين موندل أصبحا أحدث لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز الذين تعرضوا لإساءات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي في "عطلة نهاية أسبوع مروعة" حيث تم استهداف أربعة لاعبين من الدرجة الأولى في كرة القدم الإنجليزية.

قام أروكوداري وموندل بسرد تجاربهما يوم الأحد، بعد يوم من تعرض لاعب خط وسط بيرنلي حنبعل المجبري ومدافع تشيلسي ويسلي فوفانا لإساءات عنصرية على إنستغرام بعد تعادل فريقيهما 1-1 في ستامفورد بريدج.

"لقد كانت عطلة نهاية أسبوع مروعة بعد أن فضح أربعة لاعبين الإساءات العنصرية التي تعرضوا لها على وسائل التواصل الاجتماعي"، هذا ما قالته جماعة "كيك إت آوت" المناهضة للتمييز مساء الأحد. "لكن الحقيقة المحزنة هي أننا نعلم أن هذا يحدث بانتظام."

"الرسالة منهم واضحة وجلية: يجب اتخاذ إجراءات. لا يمكن توقع أن يتسامح اللاعبون مع هذا السلوك، ولا ينبغي لأي شخص آخر أن يتسامح معه."

أعرب نادي وولفرهامبتون عن "اشمئزازه" بعد تعرض أروكوداري للإساءة من قبل "عدة أشخاص" عقب خسارة فريقه 1-0 أمام كريستال بالاس، وأدان "السلوك البغيض وغير القانوني بأشد العبارات الممكنة".

نشر كل من اللاعب الدولي النيجيري وفريق وولفرهامبتون عدداً من لقطات الشاشة للرسائل الخاصة التي تلقاها اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً بعد المباراة التي تصدى فيها حارس المرمى لركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يسجل إيفان غيساند هدف الفوز لكريستال بالاس في الوقت بدل الضائع.

"لا يزال من غير المعقول بالنسبة لي أننا نلعب في زمن يتمتع فيه الناس بحرية كبيرة للتعبير عن مثل هذه العنصرية دون أي عواقب"، كتب أروكوداري على حسابه في إنستغرام.

"لا ينبغي أن يكون لهؤلاء الأفراد أي مكان في لعبتنا، وعلينا جميعًا اتخاذ إجراءات لمعاقبة كل من يشوه سمعة الرياضة بهذه الطريقة، بغض النظر عن هويتهم."

وأضاف نادي وولفرهامبتون في بيان: "يحظى تولو بدعمنا الكامل والثابت. لا ينبغي لأي لاعب أن يتعرض لمثل هذه الكراهية لمجرد قيامه بواجبه".

"نحن نقف بقوة إلى جانبه، وإلى جانب جميع لاعبي كرة القدم الذين يُجبرون على تحمل هذه الإساءة من حسابات مجهولة تتصرف بشكل واضح دون عقاب."

قال نادي سندرلاند إنه "يشعر بالصدمة من الإساءة البشعة" التي تعرض لها موندل بعد مشاركته كبديل في الهزيمة 3-1 على أرضه أمام فولهام.

وقالوا: "إن السلوك البغيض الذي أظهره العديد من الأفراد غير مقبول ولن يتسامح معه النادي تحت أي ظرف من الظروف".

"هؤلاء الأفراد لا يمثلون نادي سندرلاند لكرة القدم، ولا قيمنا، ولا مجتمعنا - وهم غير مرحب بهم في ويرسايد."

ذكرت صحيفة سندرلاند إيكو أن المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 22 عامًا قد حذف حسابه على إنستغرام منذ ذلك الحين.

في فبراير 2025، وأثناء لعبه في دوري البطولة الإنجليزية مع فريق بلاك كاتس، شارك موندل منشورًا تمييزيًا أُرسل إليه على حسابه على إنستغرام.

أعلن ناديا وولفرهامبتون وسندرلاند أنهما يعملان مع السلطات المختصة والمنصات الإلكترونية لتحديد المسؤولين.



