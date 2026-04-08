آرسنال هو الفريق الأكثر تماسكاً في دوري أبطال أوروبا — هنري

وصف المهاجم الأسطوري لنادي أرسنال، تيري هنري، فريق المدفعجية بأنه الفريق الأكثر صلابة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

على الرغم من الأداء غير المثير للإعجاب، تمكن أرسنال من تحقيق فوز 1-0 على سبورتينغ لشبونة في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الثلاثاء في البرتغال.

كان البديل كاي هافرتز هو البطل حيث سجل هدفاً رائعاً من تمريرة ساقطة من غابرييل مارتينيلي.

لم يخسر فريق ميكيل أرتيتا أي مباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويتطلع إلى فرصه في التأهل إلى الدور نصف النهائي.

"نعرف بالفعل أكبر نقاط قوة أرسنال، فهم فريق قوي ومتماسك للغاية"، هذا ما نُقل عن هنري على حساب قناة أخبار أرسنال X.

"بالنسبة لي، هم الفريق الأكثر تماسكًا في دوري أبطال أوروبا. نعلم أيضًا مدى براعتهم في الكرات الثابتة - صحيح أن البعض يشتكي من ذلك، لكنها جزء لا يتجزأ من اللعبة، وميزة كبيرة لأرسنال لأنهم يجيدونها. لكن إذا لم يكن الدفاع فعالًا، فلا أعتقد أننا نخلق فرصًا كافية في بعض الأحيان لنتمكن من إلحاق الضرر بالفرق المنافسة، وقد يكون هذا هو المشكلة."

قبل مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل مع سبورتينغ لشبونة، سيستضيف أرسنال فريق بورنموث على ملعب الإمارات في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية هذا الأسبوع.

يتقدمون بفارق تسع نقاط على مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة وسيكون ضيفاً على تشيلسي في ستامفورد بريدج.



