أرسنال يحقق فوزاً صعباً 1-0 على برايتون، بينما يتعثر مانشستر سيتي في سباق اللقب.

أفادت بي بي سي أن أرسنال حالفه الحظ في النجاة من مباراة صعبة أمام برايتون، حيث حقق فوزاً صعباً بنتيجة 1-0 على ملعب أميكس، ووسع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى سبع نقاط.

كان برايتون الفريق الأفضل لفترات طويلة - لكن تسديدة بوكايو ساكا المبكرة التي انحرفت عن مسارها أثبتت أنها كافية لمنح فريق ميكيل أرتيتا انتصارًا لا يقدر بثمن، خاصة مع تعادل مانشستر سيتي 2-2 على أرضه أمام نوتنغهام فورست المتعثر.

كادت ليلة أرسنال أن تبدأ بشكل كارثي في ​​الثواني الأولى عندما أرسل حارس المرمى ديفيد رايا الكرة مباشرة إلى كارلوس باليبا، لكن محاولته لتسديد الكرة من فوق الحارس كانت ضعيفة، مما سمح لغابرييل بالتراجع وإبعاد الكرة برأسه من على خط المرمى.

وقد حالف الحظ فريق المدفعجية بعد تسع دقائق عندما انحرفت تسديدة ساكا الروتينية عن باليبا ومرّت بين ساقي حارس مرمى برايتون بارت فيربورغين، الذي كان ينبغي عليه أن يفعل ذلك بشكل أفضل.

أثار غضب جماهير برايتون، الذين حرضهم المدرب فابيان هورزلر على خط التماس، ما اعتبروه إهدارًا للوقت من جانب أرسنال، وانفجروا غضبًا قبل مرور ساعة بقليل عندما أنقذ رايا تسديدة جورجينيو روتر ثم بقي على الأرض ممسكًا بكتفه قبل تلقي العلاج.

تعرض أرسنال لضغط شديد وكان من المفترض أن يتعادل برايتون، لولا أن ماتس ويفر سدد الكرة برأسه مباشرة نحو رايا من مسافة قريبة جداً.

في النهاية، نفدت طاقة برايتون مما سمح لأرسنال بتحقيق فوز آخر صعب للغاية، ولكنه ذو أهمية بالغة، في ليلة تعثر فيها مانشستر سيتي.



