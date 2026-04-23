تعزيز صفوف أرسنال بعد تعرض نيوكاسل لضربة مزدوجة من الإصابات

بحسب صحيفة "ديلي كانون"، فإن مشاركة أنتوني جوردون محل شك، وقد لا يلعب تينو ليفرامينتو مرة أخرى هذا الموسم، مما يمنح أرسنال دفعة قوية محتملة قبل مواجهة الإمارات.

يواجه آرسنال فريق نيوكاسل يونايتد نهاية هذا الأسبوع، مدركًا أن أي نتيجة أقل من ثلاث نقاط قد تكون بمثابة ضربة قاضية في سباقه نحو اللقب. لذا، فإن أي هامش ضئيل قد يُساعده يُعدّ مكسبًا ثمينًا.

وفي هذا السياق، يُعتبر أنتوني جوردون موضع شك في مشاركته في مباراة يوم السبت على ملعب الإمارات بعد غيابه عن التدريبات يوم الثلاثاء.

كما غاب عن مباراة الأسبوع الماضي التي خسرها فريقه أمام بورنموث بعد أن أبلغ عن إصابة في الورك، وقد أكد الفحص الذي أجري له لاحقاً وجود مشكلة.

من المتوقع أن يلعب مرة أخرى هذا الموسم، لكن مشاركته مع أرسنال محل شك كبير.

يبدو الوضع أقل تشجيعاً بالنسبة لتينو ليفرامينتو.

خرج من المباراة ضد بورنموث بسبب مشكلة في الفخذ، وعلى الرغم من أنه لا يُعتقد أنها إصابة طويلة الأمد، فمن غير المرجح أن يعود قبل آخر مباراتين من الموسم.

سيغيب عن نيوكاسل أيضاً إميل كرافت وفابيان شار، ولكن هناك تفاؤل بأن برونو غيمارايس سيعود من مرضه الأخير بحلول ذلك الوقت، لكن مواطنه البرازيلي جويلينتون موقوف.



