لا يزال بإمكان أرسنال الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز – أوديجارد

يقول مارتن أوديجارد، قائد فريق أرسنال، إنه متفائل بأن فريق المدفعجية لا يزال بإمكانه الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقد أعلن ذلك على خلفية خسارة الفريق 2-1 أمام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد يوم الأحد، مما قلص نقاط المدفعجية إلى ثلاث نقاط.



مع بقاء مباراة مؤجلة لفريق السيتي يوم الأربعاء، تحدث أوديجارد في مقابلة مع سكاي سبورتس صرح بأن على أرسنال التركيز على الفوز في مبارياته المتبقية.

"أشعر بخيبة أمل لعدم الفوز. من الواضح أننا كنا نرغب في تحقيق نتيجة إيجابية وكنا متحمسين للغاية لذلك اليوم. لقد لعبنا مباراة جيدة، وضغطنا بشكل جيد للغاية"، قال.



"خاصة في الشوط الثاني، كنا نبدو خطيرين، ولحظات حاسمة أمام المرمى. هوامش صغيرة لحسم مباراة كهذه، ولم نكن حادين بما يكفي أمام المرمى، ولهذا السبب عدنا إلى ديارنا خاليي الوفاض."



هذه هي كرة القدم على هذا المستوى. كان من المتوقع أن تكون كذلك. مباراة شديدة الحماس، صعبة للغاية، بفارق ضئيل. محبطة، لكننا قدمنا ​​أداءً جيدًا في المباراة. الآن، علينا التطلع إلى المباراة القادمة للعودة بقوة.



"هناك دائمًا ضغط وضجيج. هذا جزء من كونك لاعب كرة قدم على هذا المستوى. سنواصل العمل، ونحافظ على تركيزنا، ونتطلع إلى المباراة القادمة، ونمضي قدمًا. عليك أن تتعايش مع ذلك."

