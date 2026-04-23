نادي أرسنال يتواصل مع وكلاء نجم خط وسط ريال مدريد بشأن انتقاله الصيفي

أفادت التقارير أن نادي أرسنال قد أعاد إحياء مساعيه لضم نجم ريال مدريد أردا جولر، حيث يسعى ميكيل أرتيتا إلى تعزيز خياراته الإبداعية.

سبق أن فشل آرسنال في محاولته لضم اللاعب عام 2025، لكنه يعيد المحاولة هذا الصيف. ومع ذلك، يواجه النادي اللندني الشمالي صعوبة في إقناع اللاعب بالانتقال من مدريد إلى لندن.

يبدو أن نادي أرسنال قد تواصل مع الدائرة المقربة من غولر لاستكشاف صفقة انتقال ضخمة محتملة هذا الصيف، وفقًا لموقع Caught Offside (عبر goal.com).

لطالما كان نادي أرسنال معجباً باللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، وقد حاول سابقاً الحصول على توقيعه في صيف عام 2025 قبل أن يرفض النادي الإسباني العملاق عرضه.

وبحسب ما ورد، يقود أرتيتا هذه الحملة، مستشعراً وجود فرصة سانحة وسط حالة عدم اليقين الإداري في سانتياغو برنابيو تحت قيادة المدرب المؤقت ألفارو أربيلوا.

مع مراقبة تشيلسي للوضع أيضاً، فإن آرسنال حريص على التحرك بسرعة لتأمين لاعب يعتقدون أنه مناسب تكتيكياً لخط وسطهم المتطور.

ينظر أرتيتا إلى غولر كلاعب متعدد المهام، قادر على تغطية مركز بوكايو ساكا على الجناح الأيمن، أو أن يكون بديلاً مميزاً لمارتن أوديجارد. وقد عانى قائد أرسنال من تراجع في لياقته ومستواه خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مما جعل التعاقد مع صانع ألعاب من الطراز الرفيع أولوية قصوى للإدارة.

تؤكد إحصائيات جولر من موسم 2025-26 على الضجة المثارة حوله، حيث سجل اللاعب الشاب 20 مساهمة في الأهداف خلال 50 مباراة مع النادي.

بعد أن نجح في التغلب على المنافسين في الحصول على صفقات مثل ديكلان رايس في الماضي، لا يزال أرتيتا واثقاً من أن مشروعه يمكن أن يؤثر في النهاية حتى على أكثر النجوم استقراراً.



