تلقى نادي أرسنال تحذيراً رسمياً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

تم تغريم ريال مدريد 20,000 ألف يورو بسبب تأخر انطلاق المباراة خلال مباراته الأخيرة في ربع النهائي مع بايرن ميونيخ.

يأتي هذا الإجراء التأديبي في الوقت الذي تلقى فيه ميكيل أرتيتا ونادي أرسنال تحذيراً رسمياً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عقب انتهاك مماثل ضد سبورتينغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

انتهت حملة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بنتيجة سيئة بعد أن فرضت الهيئة الإدارية عقوبة مالية على النادي الإسباني العملاق.

على الرغم من إقصاء لوس بلانكوس بعد هزيمة دراماتيكية بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين أمام بايرن ميونيخ، إلا أن التداعيات الإدارية لم تبدأ إلا للتو.

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه تم تغريم الفائزين 15 مرة مبلغ 20,000 ألف يورو بسبب تأخير بداية مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو، وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو.

وتُعد هذه العقوبة جزءًا من حملة أوسع نطاقًا من قبل مندوبي مباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن التأخيرات الإجرائية التي تعطل التوقيت الدقيق للمباريات التلفزيونية رفيعة المستوى.

وجد نادي أرسنال ومدربه أرتيتا نفسيهما في مأزق مماثل، لكنهما تمكنا من تجنب أي ضربة مالية مباشرة. وبدلاً من ذلك، تلقى النادي إنذاراً رسمياً بسبب تأخير انطلاق المباراة التي فاز فيها بصعوبة على سبورتينغ.

ويشير التقرير التأديبي إلى أنه يجب على نادي شمال لندن تشديد بروتوكولات ما قبل المباراة لضمان جاهزية الفرق لبدء المباراة عند صافرة الحكم.

بالنسبة لأرتيتا، يمثل هذا التحذير بمثابة إشعار بأن أي مخالفات أخرى خلال مباراة نصف النهائي القادمة ضد أتلتيكو مدريد قد تؤدي إلى غرامات كبيرة أو حظر من التواجد على خط التماس.



