أرسنال يوسع الفارق إلى 10 نقاط في الصدارة بعد فوزه المثير على إيفرتون

وسع أرسنال الفارق مؤقتاً إلى عشر نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه المثير 2-0 على إيفرتون يوم السبت.

ساهم هدفان متأخران من البديلين فيكتور جيوكيريس والشاب ماكس داومان في تحقيق الفوز المهم.

بدا أن فريق أرسنال في طريقه لتحقيق تعادل سلبي محبط على ملعب الإمارات حتى تمكن جيوكيريس من كسر التعادل في الدقيقة 90.

قام اللاعب السويدي بتسديد الكرة في الشباك الخالية بعد تمريرة حاسمة من البديل الآخر بييرو هينكابي إثر عرضية خطيرة من داومان.

ثم في الدقيقة 96، حسم الشاب داومان الفوز عندما انطلق نحو المرمى وسدد الكرة في القائم الخالي بعد أن أبعد أرسنال ركلة ركنية.

في ملعب ستامفورد بريدج، تلقى تشيلسي هزيمة أخرى حيث خسر بنتيجة 1-0 أمام نيوكاسل.



