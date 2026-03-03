أسطورة أرسنال يثور غضباً من وصف "نادي الكرات الثابتة" الذي أُطلق على المدفعجية

انتقد أسطورة أرسنال إيمانويل بيتي بشدة الروايات "السلبية" المحيطة بفوز أرسنال على تشيلسي، بعد أن خطفت براعتهم في الكرات الثابتة عناوين الصحف مرة أخرى.

حقق فريق أرسنال ثلاث نقاط حاسمة بفوزه الصعب 2-1 على منافسه اللندني في ملعب الإمارات يوم الأحد.

يحافظ فريق ميكيل أرتيتا على تقدمه بفارق خمس نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من أن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي فاز على ليدز يونايتد في اليوم السابق، لا يزال لديه مباراة مؤجلة.

على الرغم من أن أرسنال عزز آماله في الفوز باللقب بشكل كبير من خلال تغلبه على البلوز، إلا أن ذلك كان عرضاً بعيداً كل البعد عن الإقناع.

جاء هدفا فريق أرسنال من ركلات ركنية متقنة، وكانا كافيين لتجاوز أصحاب الأرض خط النهاية أمام تشيلسي الذي لعب بعشرة لاعبين.

في البداية، سجل ويليام ساليبا هدف الفوز برأسية من ركلة ركنية بعد اصطدام الكرة بمامادو سار لاعب تشيلسي، قبل أن يسجل يوريان تيمبر هدف الفوز برأسية أخرى من تمريرة ديكلان رايس في الدقيقة 66.

حتى بعد طرد بيدرو نيتو في الدقيقة 70، عانى فريق أرسنال من نهاية متوترة للمباراة، حيث تم إلغاء هدف التعادل المتأخر الذي سجله ليام ديلاب بواسطة تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR).

على الرغم من فوز أرسنال بصعوبة في المباراة الصعبة، إلا أنه لم يمر وقت طويل قبل أن تختار وسائل الإعلام التركيز على طريقة فوزهم.

هدف تيمبر كان المرة السادسة عشرة التي يسجل فيها أرسنال من ركلة ركنية هذا الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يسجل أي فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز أهدافًا أكثر بهذه الطريقة في موسم واحد، حيث سجل أولدهام أثليتيك ووست بروم نفس العدد خلال موسمي 1992/93 و2016/17 على التوالي.

بعد أن وُصف فريق أرسنال مرة أخرى بأنه "فريق الكرات الثابتة"، عبّر أسطورة النادي بيتي عن إحباطاته خلال حديث حاد على برنامج وايت وجوردان على إذاعة talkSPORT يوم الاثنين.

وانتقد ردود فعل وسائل الإعلام قائلاً: "إنهم يحاولون دائماً تقديم تعليقات سلبية، ولا يرون الجانب الإيجابي أبداً. ولا يحاولون أبداً إيجاد شيء إيجابي".

"الأمر أشبه برؤية الكأس الفارغ أو الكأس الممتلئ. إنها دائماً نفس القصة القديمة."

وواصل بيتي التعبير عن غضبه، وحث وسائل الإعلام على التركيز على فوز أرسنال بمباراة حاسمة أخرى في مسيرته نحو اللقب.

وتابع قائلاً: "حتى عندما يفوز آرسنال بمباراة، كما حدث بالأمس، فإن الأمر يتعلق بالكرات الثابتة. حسناً، هل من المهم إذن الفوز بالنقاط الثلاث؟"

"لا أحد يقول أي شيء إيجابي طوال الوقت. أعني، إنه أمر نادر جدًا في الواقع."

"قرأت الصحيفة هذا الصباح. إنها سلبية نوعاً ما، كما تعلم؟ إنها من قبيل: 'Set Piece FC'، وأشياء من هذا القبيل."

"لكن في نهاية المطاف، إنها ثلاث نقاط. يعني، قلها ببساطة."



