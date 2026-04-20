أرسنال، وليس مانشستر سيتي، لا يزال المرشح الأوفر حظاً للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز – روني

توقع أسطورة مانشستر يونايتد واين روني فوز أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26 على الرغم من خسارته 2-1 أمام مانشستر سيتي يوم الأحد.



روني، في محادثة مع بي بي سي سبورتوأشار إلى أن قوة دفاع أرسنال وكفاءته وعقليته تجعله المرشح الأوفر حظاً، متوقعاً حدوث تحول مفاجئ في نهاية الموسم حيث سيخسر السيتي نقاطاً.



"لم ينتهِ سباق اللقب بعد، ما زلت أشعر أن هناك المزيد من التقلبات والمنعطفات في المستقبل."

اقرأ أيضا:بورنموث يعين روز ليحل محل إيراولا



"من الواضح أن المباراة ستكون متقاربة، لكن أمام السيتي مباراة أخرى لمحاولة الفوز بها، لذلك ما زلت أعتبر أرسنال المرشح الأوفر حظاً للفوز."



"لقد مررت بهذا الموقف بنفسي، حيث تحتاج للفوز بجميع مبارياتك من أجل اللقب. تنظر إلى مبارياتك وتفكر حسنًا، يجب أن نفوز بهذه المباراة أو تلك، لكن الأمور لا تسير على هذا النحو أبدًا."



"من الآن وحتى نهاية الموسم، سيتوقف الأمر فقط على الفريق الذي يحافظ على هدوئه بشكل أفضل - هذا هو الفريق الذي سيفوز."

