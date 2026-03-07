أرسنال يتغلب على مانسفيلد ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تغلب أرسنال على نادي مانسفيلد، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، بنتيجة 2-1 ليتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

أجرى ميكيل أرتيتا تغييرات على تشكيلته استعداداً لمرحلة صعبة من المباريات.

لكن فريق أرسنال وجد صعوبة في التعامل مع سوء أرضية الملعب، والتكيف مع تشكيلته الجديدة 3-4-3.

منح نوني مادويكي التقدم لأرسنال قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

تعادل مانسفيلد بعد الاستراحة عن طريق البديل ويل إيفانز.

انطلق إيفانز متجاوزاً كريستيان موسكيرا بعد أن أهدته مارلي سالمون الكرة، ثم سددها بهدوء في الشباك.

سجل البديل إيبيريتشي إيزي هدف الفوز لأرسنال في الدقيقة 66.



