استعاد أرسنال صدارة الدوري بعد فوز صعب على نيوكاسل

أفادت قناة RTE أن هدف إيبيريتشي إيزي الرائع في وقت مبكر أعاد أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الصعب 1-0 على نيوكاسل في ملعب الإمارات.

كان مصير أرسنال في سعيه للفوز بأول لقب له منذ عام 2004 معلقاً على مباراة يوم السبت في شمال لندن بعد الهزائم المتتالية أمام بورنموث ومنافسه مانشستر سيتي.

لكن هدف إيزي في الدقيقة التاسعة سمح لرجال ميكيل أرتيتا بإنهاء فترة هيمنة السيتي التي استمرت 72 ساعة على قمة الدوري.

يتقدم آرسنال الآن بثلاث نقاط على مانشستر سيتي - الذي تغلب على ساوثهامبتون ليضمن مكانه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي - بعد أن لعب مباراة أكثر. ويمكن للمدفعجية زيادة تقدمهم إلى ست نقاط عندما يواجهون فولهام على ملعب الإمارات بعد أسبوع من اليوم، على أن يلعب فريق بيب غوارديولا مباراته التالية أمام إيفرتون في الرابع من مايو.

اقرأ أيضا: نادي أرسنال يتواصل مع وكلاء نجم خط وسط ريال مدريد بشأن انتقاله الصيفي

سيواجه أرسنال أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في إسبانيا يوم الأربعاء، لكن من المحتمل أن يغيب عنهم كل من إيزي وكاي هافرتز المصاب.

خرج هافرتز، المرشح الأبرز لقيادة الهجوم على حساب الوافد الجديد فيكتور جيوكيريس، مصابًا في الشوط الأول، بينما لم يصمد إيزي سوى سبع دقائق في الشوط الثاني. أما مدرب نيوكاسل، إيدي هاو، فقد اضطر للتفكير في الهزيمة الخامسة على التوالي التي تركت فريقه في المركز الرابع عشر.



