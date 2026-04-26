أرسنال يحطم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على نيوكاسل

حقق فريق أرسنال رقمين قياسيين فرديين هذا الموسم عندما سجل هدفاً ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت ليحقق فوزاً مهماً بنتيجة 1-0.

كان على فريق أرسنال الفوز للبقاء بقوة في سباق اللقب، وعلى الرغم من أن الأداء لم يكن سهلاً، إلا أنهم حققوا هدفهم.

كانت المباراة صعبة على فريق ميكيل أرتيتا، الذي اضطر للاعتماد على ركلة ركنية لتسجيل هدف الفوز. وكان ذلك مثالاً آخر على فعالية أرسنال في الكرات الثابتة، وهو جانب أصبح سمة بارزة في مسيرتهم.

طوال الموسم، سجل أرسنال أهدافًا بانتظام من الكرات الثابتة، وغالبًا ما كان ذلك أنجح من التسجيل عبر اللعب المفتوح. ورغم أن هذا الأمر أثار انتقادات من بعض المراقبين، إلا أنه حصد نقاطًا ثمينة في لحظات حاسمة.

لا يزال آرسنال مصمماً على إنهاء الموسم في صدارة جدول الدوري، وتُظهر مباريات كهذه أهمية إيجاد طرق مختلفة للفوز. حتى في غياب الأداء الهجومي السلس، تظل الفعالية عاملاً حاسماً.

سجّل إيبيريتشي إيزي هدف المباراة الوحيد، وجاء ذلك بعد ركلة ركنية لأرسنال. ووفقًا لإحصائيات أوبتا أون إكس (عبر ياهو سبورتس)، فإن هذا الهدف يجعل أرسنال الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف من الركلات الركنية، برصيد 17 هدفًا، والأكثر تسجيلًا للأهداف من الركلات الركنية التي تُنهي المباراة بتقدم 1-0، برصيد 10 أهداف، هذا الموسم.

تؤكد هذه الأرقام مدى أهمية الكرات الثابتة في سعي أرسنال نحو الألقاب. فالركلات الركنية والكرات الثابتة غالباً ما تكون نتاج تحضير دقيق، وقد نجح أرسنال مراراً في تحويلها إلى سلاح هجومي فعال.

بينما قد يشكك البعض في اعتمادهم على مثل هذه الظروف، فإن النادي سيركز أكثر على النتائج التي تحققها تلك الأهداف. ففي سباق اللقب، كل نقطة قد تكون حاسمة.



