أرسنال يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بينما يودع تشيلسي ومانشستر سيتي البطولة.

تأهل فريق أرسنال بسهولة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 2-0 على باير ليفركوزن.

فاز نادي شمال لندن في مباراة دور الـ16 بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

افتتح إيبيريتشي إيزي التسجيل لأرسنال بتسديدة رائعة قبل تسع دقائق من نهاية الشوط الأول.

ضاعف أرسنال تقدمه عن طريق ديكلان رايس في الدقيقة 63.

في ملعب ستامفورد بريدج، خرج تشيلسي من البطولة بعد خسارته 3-0 أمام باريس سان جيرمان.

خسر فريق ليام روزينيور المباراة بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين.

سجل خفيتشا كفاراتسخيليا وبرادلي باركولا والبديل سيني مايولو أهداف عمالقة الدوري الفرنسي.

كما خرج فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته 2-1 أمام ريال مدريد في ملعب الاتحاد.

فاز ريال مدريد بالمباراة بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

تقلص عدد لاعبي السيتي إلى 10 لاعبين بعد طرد برناردو سيلفا في الدقيقة 21.

وضع اللاعب البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور الضيوف في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 22، بينما أعاد إيرلينج هالاند التعادل للسيتي قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

سجل فينيسيوس جونيور هدفه الثاني في المباراة في الوقت بدل الضائع.

بقلم أديبوي أموسو



