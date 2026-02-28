أرسنال ضد تشيلسي: يسعى المدفعجية إلى تمديد سلسلة مبارياتهم دون هزيمة، وتعزيز صدارتهم للدوري الإنجليزي الممتاز.

من المقرر أن يواجه فريق أرسنال فريق تشيلسي في مباراة حاسمة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026.

يسعى فريق أرسنال للحفاظ على صدارته في ترتيب الدوري عندما يستضيف فريق تشيلسي في مباراة ديربي لندن أخرى.

أداء الفرق ونتائجها الأخيرة

ارسنال

بعد تعادلين متتاليين مخيبين للآمال أمام برينتفورد وولفرهامبتون واندررز، مما أدى إلى خسارة أربع نقاط، عاد أرسنال إلى طريق الانتصارات بفوز ساحق بنتيجة 4-1 على منافسه في شمال لندن، توتنهام هوتسبير، في نهاية الأسبوع الماضي.

منح إيبيريتشي إيزي فريق ميكيل أرتيتا التقدم بعد مرور نصف ساعة بقليل، قبل أن يعيد راندال كولو مواني التعادل لتوتنهام بعد دقيقتين.

لكنّ الشوط الثاني كان كله لصالح أرسنال، حيث حسم هدف آخر من إيزي إلى جانب ثنائية فيكتور جيوكيريس الفوز للمدفعجية، ليحافظوا على تقدمهم بخمس نقاط على مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل.

تشيلسي

شهد نادي تشيلسي تغييراً طفيفاً في حظوظه منذ تعيين ليام روزينيور بعقد طويل الأمد عقب إقالة إنزو ماريسكا في يناير.

لم يخسر روزينيور أي مباراة في الدوري منذ توليه زمام الأمور، وقد هُزم مرتين فقط، وكلاهما كان ضد أرسنال في مباراتي نصف نهائي كأس كاراباو.

لكن فريق البلوز فرط في تقدمه المبكر في المباراة ضد بيرنلي في نهاية الأسبوع الماضي.

منح جواو بيدرو أبطال كأس العالم للأندية التقدم في الدقيقة الرابعة قبل أن يتعادل فريق كلاريتس بفضل هدف زيان فليمنج الرأسي في الدقيقة 93.

إحصائيات المواجهات المباشرة

التقى أرسنال وتشيلسي في 211 مناسبة، حيث تفوق أرسنال على البلوز بـ 86 فوزًا مقابل 64، بينما انتهت 61 مباراة بالتعادل.

يتصدر فريق أرتيتا جدول الترتيب حالياً بسلسلة من 10 مباريات دون هزيمة أمام تشيلسي، الذي كان آخر فوز له عليهم في موسم 2021/22.

سجل روميلو لوكاكو وريس جيمس هدفين في الشوط الأول ليمنحا تشيلسي فوزاً ساحقاً بنتيجة 2-0 على ملعب الإمارات.

تحليل اللاعبين الرئيسيين

ارسنال

Eberechi Eze

إيزي لاعب وسط هجومي ديناميكي ومبدع، يجيد اللعب كجناح أيضاً، ويُعرف بأسلوبه الرشيق في المراوغة، وتحكمه الدقيق بالكرة، وقدرته على التحرك في المساحات الضيقة. كما أنه بارع في حمل الكرة، واختراق خطوط الدفاع، واستخدام حركات الجسم لخداع المدافعين.

سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً سبعة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم.

فيكتور جيوكريس

برز جيوكيريس كلاعب مهم للغاية بالنسبة لأرسنال بعد بداية بطيئة للموسم.

سجل اللاعب الدولي السويدي، الذي غالباً ما يقوم بانطلاقات داخل منطقة الجزاء ويستخدم حضوره البدني لتحدي المدافعين، وسحبهم من مراكزهم لخلق مساحة للمهاجمين على الأطراف، 15 هدفاً في موسمه الأول مع فريق أرسنال.

تشيلسي

جواو بيدرو

كان بيدرو في حالة رائعة منذ بداية العام، حيث سجل سبعة أهداف خلال هذه الفترة.

البرازيلي هداف غزير الإنتاج، ويمكنه اللعب من مركز الوسط أو التحرك على نطاق أوسع، مستفيداً من حركته السريعة وقدرته على المراوغة.

كول بالمر

قدّم بالمر دفعة قوية لتشيلسي منذ عودته من الإصابة. فقد سجّل اللاعب الدولي الإنجليزي تسعة أهداف وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة، بما في ذلك ثلاثية في فوز تشيلسي 3-1 على وولفرهامبتون خارج أرضه.

بالمر هو صانع ألعاب أعسر ومهاجم متعدد الاستخدامات معروف بهدوئه ورؤيته الاستثنائية وتمريراته الدقيقة مع حسه العالي في تسجيل الأهداف.

أخبار الفريق

ارسنال

يُعتبر بوكايو ساكا موضع شك في هذه المباراة بعد تعرضه لما بدا أنه التواء في كاحله في اللحظات الأخيرة من فوز فريقه على توتنهام في نهاية الأسبوع الماضي.

يُحيط الغموض بمشاركة بن وايت وكاي هافرتز بعد استبعادهما من قائمة الفريق التي ستُشارك في ديربي شمال لندن. ومن المتوقع أن يُصدر أرتيتا بيانًا بشأن وضع اللاعبين.

من المؤكد أن مايك ميرينو سيغيب عن المباراة حيث من المتوقع أن يغيب عن بقية الموسم بسبب إصابة في القدم.

تشيلسي

تم إيقاف فوفانا عن الرحلة عبر لندن، بينما يغيب مارك كوكوريلا، ومشاركته محل شك.

عاد روميو لافيا إلى مقاعد البدلاء ضد بيرنلي، ومن المتوقع أن يقدم روزينيور تحديثًا عن حالة اللاعب الدولي البلجيكي، الذي عانى من الإصابات منذ انتقاله إلى ستامفورد بريدج في صيف عام 2023.

التشكيلات الأساسية المحتملة

أرسنال (4-2-3-1):

رايا؛ الأخشاب، صليبا، غابرييل، هينكابي؛ زوبيمندي، رايس؛ مادويكي، إيز، تروسارد؛ جيوكيريس

تشيلسي (4-2-3-1):

سانشيز؛ جيمس، فوفانا، تشالوبا، غوستو؛ كايسيدو، سانتوس، بالمر، إنزو، نيتو؛ بيدرو

بواسطة حبيب كورانجا



