شنّ قائد المنتخب الهولندي الأسطوري رود خوليت هجوماً لاذعاً على وضع كرة القدم الحديثة، قائلاً إنه قرر التوقف عن مشاهدة اللعبة التي كان يلعبها بشكل جيد في السابق.

تحدث الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 1987 عن مشاعره في برنامج "روندو" على قناة زيغو سبورت. واستشهد بفوز أرسنال على تشيلسي بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 1 مارس كمثال على استيائه.

قررتُ التوقف عن مشاهدة كرة القدم. لم أعد أستمتع برياضتنا. شاهدتُ مباراة أرسنال وتشيلسي - يا لها من مباراة سيئة للغاية! أرى اللاعبين يحاولون الحصول على ركلات ركنية، ورميات تماس. أرى جامعي الكرات على استعداد لإعطاء المناشف للاعبين. لقد أصبحت كرة القدم مروعة للغاية. آمل ألا يكون هذا هو المسار الذي نسلكه.

لم يقتصر غضبه على مباراة واحدة فحسب، بل قال: "الجميع يؤدي مهامه على أرض الملعب. أين اللاعبون الذين يراوغون؟ أين اللاعبون الذين يمتلكون الكرات؟ لماذا يمرر الجميع الكرة؟! يمررون! يمررون! يمررون!"

وأضاف جوليت أيضًا أنه ينتظر لاعبين يتمتعون بالشجاعة الكافية لمواجهة المدافعين والتغلب على الرجال وجهاً لوجه، باستثناء لامين يامال.

كان جزءًا من الثلاثي الهولندي الشهير في نادي إيه سي ميلان، إلى جانب ماركو فان باستن وفرانك ريكارد. فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي وكأسين أوروبيتين. كما قاد هولندا للفوز ببطولة أمم أوروبا عام 1988، وحصل على جائزة الكرة الذهبية في العام نفسه. كان مثالًا يُحتذى به في كرة القدم التعبيرية والسهلة، والتي يعتقد هو نفسه أنها آخذة في الزوال.



