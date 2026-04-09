أرسنال مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة لنوانيري ولويس سكيلي

ارسنال بحسب بي بي سي (عبر GIVEMESPORT)، فإن النادي على استعداد للاستماع إلى العروض المقدمة لكل من إيثان نوانيري ومايلز لويس-سكيلي في فترة الانتقالات الصيفية، مع تحديد سعر طلب يبلغ 100 مليون جنيه إسترليني.

لقد عانى كل من نوانيري ولويس-سكيلي من أجل ترسيخ أنفسهما كلاعبين أساسيين مضمونين منذ ظهورهما المفاجئ مع فريق أرسنال.

فقد لويس-سكيلي مكانه في مركز الظهير الأيسر لصالح ريكاردو كالافيوري، بينما تمت إعارة نوانيري إلى مارسيليا في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

عانى نوانيري خلال الأسابيع القليلة الماضية من فترة إعارته إلى مارسيليا، ولم يثبت نفسه بعد كلاعب أساسي في النادي الفرنسي.

أثرت إقالة روبرتو دي زيربي على وقت لعبه، مما يعني أن الإعارة كانت فاشلة بالنسبة للشاب حتى الآن.

يُعتقد أن كلا اللاعبين يجذبان الاهتمام، ونظرًا لأن لاعبي الأكاديمية يُحتسبون كربح صافٍ في السجلات، فسيكون ذلك بمثابة دفعة مالية هائلة إذا استفاد أرسنال ماليًا من بيعهم.

يُعتقد أن نادي أرسنال يسعى للحصول على ما يقارب 100 مليون جنيه إسترليني مقابل نوانيري ولويس-سكيلي مجتمعين.

يُعتقد أن الفرق الموجودة في النصف العلوي من الدوري الإنجليزي الممتاز مهتمة بالتعاقد مع لويس سكيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بينما يجذب نوانيري اهتمامًا من إنجلترا وبوروسيا دورتموند.

سيكون من الجرأة بمكان أن يتخلى نادي أرسنال عن اثنين من خريجي أكاديميته، لأن هذا الأمر نادراً ما يلقى استحساناً لدى المشجعين.



