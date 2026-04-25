أرتيتا يُطلع إيزي وهافرتز على آخر مستجدات إصاباتهما بعد الفوز على نيوكاسل

أفادت صحيفة مترو أن ميكيل أرتيتا قدّم تحديثاً حول حالة إصابة كاي هافرتز وإيبيريتشي إيزي بعد أن اضطرا للخروج مصابين خلال فوز أرسنال على نيوكاسل يونايتد.

سجل إيزي الهدف الوحيد في المباراة بعد تسع دقائق، متغلبًا على نيك بوب بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء.

لكن نجم كريستال بالاس السابق اضطر للخروج في الشوط الثاني من المباراة، ليحل محله غابرييل مارتينيلي.

انضم إيزي فوراً إلى زملائه في مقاعد البدلاء، ولم يبدُ أنه بحاجة إلى علاج فوري. كما تمكن من الانضمام إليهم في الملعب للاحتفال بالفوز بعد صافرة النهاية.

لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لهافرتز، الذي تعرض لإصابة طفيفة في الشوط الأول.

تم تفضيل اللاعب الدولي الألماني مرة أخرى في خط الهجوم على فيكتور جيوكيريس، وشارك في بناء هجمة إيزي الافتتاحية لكنه تعرض لإصابة بعد 34 دقيقة.

دخل جيوكيريس ليحل محل المهاجم الذي بدا وكأنه يمسك بفخذه أثناء مغادرته الملعب، متجهاً مباشرة إلى النفق لتلقي العلاج.

يُعزز فوز أرسنال تقدمهم بثلاث نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، لكنهم سيكونون في أمس الحاجة إلى أن يكون أكبر عدد ممكن من اللاعبين جاهزين لمبارياتهم الأربع الأخيرة من الموسم.

وهناك أيضاً مسألة صغيرة تتمثل في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، حيث ستقام مباراة الذهاب في العاصمة الإسبانية يوم الأربعاء.

وفي حديثه بعد المباراة، قال أرتيتا لشبكة سكاي سبورتس: "لننتظر ونرى. في الوقت الحالي، يجب الاعتناء بهم، ولكن نأمل أن يكونوا بخير".



