أرتيتا يُقدّم تحديثاً حول إصابة تروسارد وكالافوري بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل أرسنال إلى الدور التالي من كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه 2-1 خارج أرضه على مانسفيلد تاون، لكن النتيجة أثارت مخاوف جديدة بشأن إصابة لياندرو تروسارد وريكاردو كالافيوري قبل مباراة الفريق في دوري أبطال أوروبا ضد باير ليفركوزن.

منح نوني مادويكي فريق أرسنال التقدم قبل نهاية الشوط الأول، حيث توغل من الجهة اليمنى ليسدد الكرة أرضية بعد أن حل بييرو هينكابي محل تروسارد المصاب.

تعادل فريق مانسفيلد تاون في وقت مبكر من الشوط الثاني عندما عاقب ويل إيفانز الدفاع المتراخي، قبل أن يسجل البديل إيبيريتشي إيزي هدف الفوز.

أجبرت المباراة ميكيل أرتيتا على إعادة تشكيل فريقه بعد استبدال تروسارد خلال الشوط الأول، ثم غادر كالافيوري الملعب في الشوط الثاني بسبب مشكلة خاصة به.

أكد أرتيتا لاحقاً أن كلا اللاعبين عانيا من مشاكل طفيفة خلال المباراة، لكنه لم يقدم تفاصيل كثيرة.

اقرأ أيضا: إيزي يتحدث عن فوز أرسنال الصعب على مانسفيلد في كأس الاتحاد الإنجليزي

قال أرتيتا بعد المباراة (عبر صحيفة ديلي كانون): "كان لدى كليهما بعض المشاكل البسيطة".

"لم يكونوا مرتاحين للاستمرار. وكنت أعلم أن هذا قد يكون احتمالاً وارداً، خاصة في ظل الظروف التي نلعب بها اليوم. لذلك كان علينا استبدالهم."

بدا أن تروسارد يعاني من مشكلة في الفخذ، وكالافيوري من مشكلة في أوتار الركبة، ولكن سيتم انتظار المزيد من التفاصيل التي من المرجح أن تظهر في الأيام القليلة المقبلة.



