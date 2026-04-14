أرتيتا يُقدّم آخر المستجدات بشأن إصابة ساكا ورايس

قدم مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا تحديثات حول إصابات الثنائي بوكايو ساكا وديكلان رايس قبل مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.



صرح أرتيتا، في محادثة مع موقع النادي الإلكتروني، بأنه يجب عليه انتظار التقييم النهائي، حيث يعاني رايس من الإرهاق/إصابة طفيفة ويتعامل ساكا مع مشكلة في وتر أخيل، على الرغم من أن أياً منهما لا يعتبر انتكاسة طويلة الأمد.



"علينا الانتظار حتى صباح الغد لنرى كيف حال بعض اللاعبين ونتخذ القرار الصحيح بشأنهم."

وأضاف أرتيتا: "لا أريد أن أفعل ذلك، من الواضح أنه لم يكن متاحاً للتدريب".



"لقد لعب الكثير من المباريات وهذا جزء من المشكلة، لكنه سيبذل قصارى جهده ليكون معنا غداً."



"ربما سيعود أحدهم، لنرى."



"كان هذا شيئًا يعاني منه لفترة من الوقت، لقد كانت مشكلة في وتر أخيل. لا توجد انتكاسة، هناك تقدم، ونأمل أن يكون الأمر مسألة أيام، وليس أسابيع."



