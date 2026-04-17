أرتيتا يكشف عن خطة أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي

تعهد ميكيل أرتيتا بأن يلعب أرسنال للفوز في مباراة تحديد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد ضد مانشستر سيتي.

يتوجه فريق أرسنال إلى ملعب الاتحاد متقدماً بست نقاط على فريق مانشستر سيتي - الذي لديه مباراة مؤجلة - حيث يسعى لتحقيق أول لقب له في الدوري منذ 22 عاماً.

لم يحقق أرسنال أي فوز على السيتي منذ يناير 2015، والتعادل سيضمن بقاء سباق اللقب في أيديهم فقط مع تبقي خمس مباريات.

لكن أرتيتا قال في مؤتمره الصحفي قبل المباراة (عبر ESPN): "لن أضيع ثانية واحدة في الحديث عن ذلك. نحن نستعد لكل مباراة للفوز، ولهذا السبب نحن في هذا المكان وسنستمر في فعل الشيء نفسه."

"لقد اكتسبنا الحق في أن نكون في هذا الموقف، وأن نكون منافسين ولدينا إمكانية الفوز وفرصة الفوز يوم الأحد، ضد أفضل فريق وأفضل مدرب شهده هذا الدوري على الإطلاق."

"هذا شرف عظيم، ونحن متشوقون للعب المباراة، وسنستعد لها للفوز بها، هذا أمر مؤكد، ونرى في ذلك فرصة كبيرة لنا."

اعترف غوارديولا بأنه إذا خسر السيتي يوم الأحد، فإن سباق اللقب "سينتهي"، ولكن عندما سُئل أرتيتا عما إذا كان يرى المباراة بهذه الطريقة، قال: "لا أعرف، ما زال هناك ست مباريات متبقية".

"إنها مباراة مهمة للغاية لكلا الفريقين، وستؤثر على التوازن قليلاً، لكن الفوز بمباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمر صعب للغاية على الجميع، لذلك بعد هذه المباراة، ستظل أمامنا جميعًا مباريات صعبة للغاية، وسيتعين علينا الانتظار ومواصلة ما سيحدث."

"الفوز في هذه المرحلة يُقرّبنا قليلاً من الهدف. وإذا فزنا بالمباراة الأولى في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فسنكون أقرب. هذا أمرٌ مؤكد، ولهذا السبب نريد الفوز في مباراة الأحد. هذا واضح."



