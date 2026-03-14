أرتيتا يكشف أسباب تراجع مستوى ساكا

أشار ميكيل أرتيتا إلى عاملين رئيسيين وراء تراجع مستوى بوكايو ساكا مع أرسنال.

تم استبداله بعد ساعة من المباراة ضد باير ليفركوزن مساء الأربعاء بعد أداء ضعيف.

كان يفقد الكرة باستمرار ولم يكن له تأثير يذكر في الاستحواذ، على عكس بديله نوني مادويكي، الذي حصل على ركلة الجزاء التي أدت إلى هدف التعادل المتأخر لأرسنال.

لطالما اعتمدت مساعي أرسنال للفوز باللقب في المواسم الأخيرة على العلاقات على الجانب الأيمن بين مارتن أوديجارد وبن وايت وساكا، في حين تألق الجناح أيضًا إلى جانب كاي هافرتز.

لقد حدّت الإصابات من تلك التشكيلات هذا الموسم، ويعتقد أرتيتا أن ذلك كان له تأثير كبير، إلى جانب الجدول الزمني المتواصل.

ونُقل عن أرتيتا في صحيفة "ذا ستاندرد" قوله: "لقد قمنا بتغيير تلك الوحدة [الهجومية] كثيراً، أكثر بكثير مما كانت عليه في السنوات الأخيرة".

"عدد المباريات والدقائق التي لعبها الآن يفوق ما لعبه طوال الموسم الماضي. علينا أيضاً أن ندرك حجم المتطلبات التي نفرضها على اللاعبين."

"هذا شيء آخر، فمن الواضح أنه عندما نتحدث عن جمال اللعبة، فإن كل هذه الأشياء تؤثر على أمور معينة بالتأكيد."

أنهى هدف ساكا ضد وولفرهامبتون الشهر الماضي، عندما لعب كرقم 10، سلسلة طويلة من 15 مباراة دون تسجيل أي هدف.

على الرغم من عودته إلى التسجيل، إلا أن ساكا لم يسجل سوى ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة أهداف فقط في آخر 21 مباراة له في جميع المسابقات.

"نحن نثق به تماماً ونحبه"، هكذا أصر أرتيتا.

"ما يفعله من أجلنا، من أجل هذا النادي، أمر لا يصدق في سنه، وقد استمر في إحداث هذا التأثير الهائل بالنسبة لنا."

"يمكنه أن يقدم أداءً فردياً لا يعكس على الأرجح مستواه الحقيقي، مثله مثل أي إنسان، وكل لاعب في العالم."

"لكن بشكل عام، عندما تنظر إلى قوته والدافع الذي يمتلكه في الفريق، ستجد الأمر مذهلاً."



