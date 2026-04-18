أسلوب أرتيتا التكتيكي ممل في أرسنال – جورجينيو

وصف لاعب خط وسط تشيلسي السابق جورجينيو النهج التكتيكي الذي يتبعه مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا بأنه ممل.



انتقل لاعب الوسط البرازيلي الأصل، الذي مثل المنتخب الإيطالي، عبر لندن من تشيلسي إلى أرسنال في عام 2023 قبل أن يعود إلى بلده الأم لينضم إلى فلامنجو بعد ذلك بعامين.



في دردشة مع نيويورك تايمزصرح جورجينيو بأن هوس أرتيتا بالركلات الثابتة قد أزال متعة كرة القدم وجعل التدريب يبدو وكأنه واجب منزلي.

"كان عليّ أن أجد مكاناً أستطيع فيه الاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى"، هكذا صرّح لاعب خط وسط فلامنغو لصحيفة التايمز.

"يحب أرتيتا التركيز بشكل خاص على اللقطات الثابتة. لكن بالنسبة لي، يبدو الأمر وكأنه واجب منزلي ممل."



"عندما تقوم بواجبك، ستحصل على نتائج. لكن عندما تركز كثيراً على الكرات الثابتة، لن تلعب كرة قدم جميلة."



