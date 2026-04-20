أتلتيكو مدريد يؤكد إصابة لوكمان

أكد نادي أتلتيكو مدريد غياب أديمولا لوكمان بسبب الإصابة. Completesports.com التقارير.

تعرض لوكمان للإصابة خلال هزيمة أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا مساء الأحد.

سجل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هدف كولتشونيروس الافتتاحي في المباراة، لكن تم استبداله بعد دقيقتين من مرور ساعة من اللعب بنيكولاس غونزاليس.

إلا أن فريق ريد آند وايتس لم يحدد طبيعة الإصابة.

اقرأ أيضا:لماذا تم استبدال لوكمان في نهائي كأس الملك؟ - سيميوني

وجاء في بيان على موقع "ذا ديلي ميل": "أنهى أديمولا لوكمان وألكسندر سورلوث نهائي كأس ملك إسبانيا وهما يعانيان من عدم الراحة". الموقع الرسمي للنادي.

أجرى الطاقم الطبي للنادي فحوصاتٍ أوصت بتوخي أقصى درجات الحذر لتجنب خطر الإصابة، لذا سيتبعون خطةً فرديةً في الأيام المقبلة، حيث سيتدربون بشكلٍ منفصلٍ عن المجموعة. وسيعتمد عودتهم إلى التدريب مع زملائهم في الفريق على مدى تطور حالتهم الصحية.

انضم اللاعب النيجيري الدولي إلى فريق دييغو سيميوني قادماً من نادي أتالانتا الإيطالي في يناير.

سجل سبعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في 18 مباراة في جميع المسابقات مع أتلتيكو مدريد.

بقلم أديبوي أموسو



