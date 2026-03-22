أوباميانغ يتمنى التوفيق لأرسنال قبل نهائي كأس كاراباو مع مانشستر سيتي

وجه مهاجم أرسنال السابق بيير إيمريك أوباميانغ رسالة إلى النادي قبل مباراتهم النهائية في كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي بعد ظهر يوم الأحد.

يعود فريق أرسنال إلى ملعب ويمبلي لأول مرة منذ أكثر من عامين عندما يواجه منافسيه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يفز فريق شمال لندن بكأس الرابطة الإنجليزية منذ عام 1993، حيث خسر تسع مباريات نهائية منذ ذلك الحين.

رجال ميكيل أرتيتا يسيرون حالياً على الطريق الصحيح للمنافسة على أربعة ألقاب مختلفة هذا الموسم، ومباراة النهائي في نهاية هذا الأسبوع هي أول فرصة للفوز بالألقاب.

كان آخر فوز للنادي بلقب كبير في عام 2020، عندما تغلب على تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجّل أوباميانغ كلا الهدفين في ملعب ويمبلي الخالي من الجماهير. غادر المهاجم النادي عام 2022 متجهاً إلى برشلونة قبل أن ينضم إلى تشيلسي، غريمه اللندني.

لكن فترة وجوده في ستامفورد بريدج لم تدم طويلاً، حيث لعب 21 مباراة فقط قبل انتقاله إلى مرسيليا.

لقد أظهر اللاعب الغابوني باستمرار ولاءه لنادي أرسنال منذ مغادرته لندن، وقبل المباراة النهائية يوم الأحد، أرسل اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا رسالة دعم إلى زملائه السابقين.

صباح يوم السبت، نشر الحساب الرسمي للنادي على إنستغرام صورة لأوباميانغ وهو يحتفل بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد تسجيله هدف الفوز على تشيلسي. وجاء في التعليق: "نتطلع للمزيد من هذا الأداء الرائع... استمتعوا بهدف أوبا المذهل الذي منحنا لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2020".

بحسب موقع football.london، كتب المهاجم، الذي سجل 141 هدفًا بقميص ليفربول، في التعليقات: "أتمنى لكم كل التوفيق. هيا يا ليفربول!". وعلى الرغم من النهاية الصعبة لمسيرته في ملعب الإمارات، لا يزال أوباميانغ يحظى بشعبية كبيرة بين المشجعين.

إلا أن علاقته مع أرتيتا انهارت في موسم 2021/22 بعد تجريده من شارة القيادة.

عاد أوباميانغ متأخراً من رحلة إلى فرنسا لزيارة والدته المريضة، وهو وضع ازداد تعقيداً بسبب إجبار الأندية على اتباع قواعد كوفيد-19.



