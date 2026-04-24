بيتيت يحذر فابريغاس من تولي تدريب تشيلسي خلفاً لروزينيور

نصح لاعب خط وسط أرسنال السابق إيمانويل بيتي سيسك فابريغاس بالامتناع عن تولي منصب المدير الفني لتشيلسي خلفاً لليام روزينيور المقال.



يأتي هذا التحذير في أعقاب تكهنات تربط فابريغاس بالمنصب بعد فترة من عدم الاستقرار والتغييرات الإدارية البارزة في تشيلسي.



أثبت المدرب الإسباني نفسه كواحد من أكثر المدربين الشباب إثارة في كرة القدم الأوروبية، وهو يلاحق كومو في دوري أبطال أوروبا.

"نصح بيتيت مدرب كومو بإعطاء الأولوية للانتقال إلى برشلونة في المستقبل، واصفاً تشيلسي بأنه متقلب للغاية بالنسبة لمدرب شاب."



"انتقال سيسك فابريغاس إلى تشيلسي؟ لا، لا، لا. إذا كان عليك الاختيار بين تشيلسي وبرشلونة، فستختار برشلونة بالتأكيد، وليس تشيلسي. تشيلسي في حالة فوضى. إنها فوضى عارمة"، هكذا صرّح بيتيت لنادي أندي للمراهنات.



"إنه كابوس للمدربين؛ إنه كابوس للاعبين أيضاً في الواقع. ستجد المزيد من الهدوء حتى لو واجهت الكثير من الضغط في برشلونة."



