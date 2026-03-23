حصل أوونيي على تقييم جيد جدًا، بينما سجل آينا تقييمًا متوسطًا في فوز نوتنغهام فورست 3-0 على توتنهام

حصل تايوو أوونيي على تقييم جيد جداً بينما حصل أولا أينا على تقييم متوسط ​​في فوز نوتنغهام فورست 3-0 خارج أرضه على توتنهام هوتسبير المهدد بالهبوط في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

عزز فريق نوتنغهام فورست آماله في البقاء في الدوري بعد أن حقق فوزاً كبيراً بنتيجة 3-0 على توتنهام بفضل أهداف إيغور جيسوس ومورغان جيبس ​​وايت وأونيي.

أوونيي، الذي دخل في الدقيقة 71 في مباراته الثانية عشرة في الدوري هذا الموسم، حسم النقاط الثلاث عندما سجل هدفه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم من خلال تمريرة عرضية.

من جانبه، شارك آينا لمدة 90 دقيقة وسجل ظهوره الخامس عشر هذا الموسم.

بعد المباراة، وبحسب ما جمعته صحيفة نوتنغهام بوست، حصل أوونيي على تقييم 7.5/10 بينما حصل آينا على تقييم 5/10.

وعلّق موقع إعلامي إنجليزي على أداء أوونيي قائلاً: "أظهر مرة أخرى أنه قادر على لعب دور كبير في المراحل الحاسمة. هدف رائع ولحظة جميلة أخرى للاعب النيجيري".

أما بالنسبة لأينا: "سقط أرضًا في وقت مبكر بعد أن تفوق عليه تيل، ولم يتحسن وضع الظهير الأيسر للريدز كثيرًا بعد ذلك. في يوم آخر، ربما كان سيُحتسب عليه ركلة جزاء لتختتم أداءً مهتزًا."



