أعرب أوونيي عن سعادته بالنقطة التي حصل عليها فريق فوريست بشق الأنفس أمام مانشستر سيتي

أبدى مهاجم نوتنغهام فورست، تايوو أوونيي، ردة فعله على التعادل المثير لفريقه أمام مانشستر سيتي، بحسب التقارير. Completesports.com.

تعادل فريق "الأشجار الماكرة" مع رجال بيب غوارديولا بنتيجة 2-2 على ملعب الاتحاد مساء الأربعاء.

هذه النتيجة تجعل فريق الريدز خارج منطقة الهبوط مباشرة.

ظهر أوونيي لمدة 11 دقيقة في المواجهة المثيرة.

اقرأ أيضا:أروكوداري يتوقع أداءً قوياً لبلجيكا في كأس العالم 2026

سجل مانشستر سيتي أهدافه عن طريق أنطوان سيمينيو ورودري

سجل مورغان جيبس ​​وايت وإليوت أندرسون هدفين لفريق فورست.

أشاد أونيي بزملائه في الفريق لجهودهم الحماسية في المباراة.

"نقاط ثمينة خارج الديار، ومباراة رائعة من اللاعبين. سنواصل المسيرة"، هكذا نشر اللاعب الدولي النيجيري على حسابه في إنستغرام.

شارك المهاجم في 10 مباريات في الدوري مع فريق فورست هذا الموسم.



