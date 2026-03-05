إغلاق القائمة
    أعرب أوونيي عن سعادته بالنقطة التي حصل عليها فريق فوريست بشق الأنفس أمام مانشستر سيتي

    أبدى مهاجم نوتنغهام فورست، تايوو أوونيي، ردة فعله على التعادل المثير لفريقه أمام مانشستر سيتي، بحسب التقارير. Completesports.com.

    تعادل فريق "الأشجار الماكرة" مع رجال بيب غوارديولا بنتيجة 2-2 على ملعب الاتحاد مساء الأربعاء.

    هذه النتيجة تجعل فريق الريدز خارج منطقة الهبوط مباشرة.

    ظهر أوونيي لمدة 11 دقيقة في المواجهة المثيرة.

    سجل مانشستر سيتي أهدافه عن طريق أنطوان سيمينيو ورودري

    سجل مورغان جيبس ​​وايت وإليوت أندرسون هدفين لفريق فورست.

    أشاد أونيي بزملائه في الفريق لجهودهم الحماسية في المباراة.

    "نقاط ثمينة خارج الديار، ومباراة رائعة من اللاعبين. سنواصل المسيرة"، هكذا نشر اللاعب الدولي النيجيري على حسابه في إنستغرام.

    شارك المهاجم في 10 مباريات في الدوري مع فريق فورست هذا الموسم.


    أديبوي أموسو

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

