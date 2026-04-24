قدّم أوونيي تمريرة حاسمة ليقود فريقه فورست إلى فوز ساحق على سندرلاند بنتيجة 5-0، مما ساهم في ابتعادهم أكثر عن منطقة الهبوط.

قدم تايوو أوونيي تمريرة حاسمة في فوز نوتنغهام فورست الساحق على سندرلاند بنتيجة 5-0 مساء الجمعة، ليوسع الفارق بينهم وبين منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

دخل أوونيي إلى أرض الملعب قبل دقيقتين فقط من نهاية المباراة ليصنع أول تمريرة حاسمة له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

كما شارك أولا أينا مع فريق فورست لمدة 90 دقيقة، وكانت هذه مشاركته السابعة عشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، مرر أوونيي الكرة إلى إليوت أندرسون الذي سجل الهدف الخامس لفريق فورست، الذي وسّع الفارق الآن إلى ثماني نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثامن عشر، والذي لم يتبق له سوى خمس مباريات.



وبمساعدة أداء دفاعي كارثي من رجال ريجيس لو بريس، حسم فريق فورست المباراة قبل حتى أن يتم ملء غلاية الشاي لاستراحة ما بين الشوطين، حيث تسبب هدف تراي هيوم العكسي المؤسف في انهيار مذهل، سجل خلاله كل من كريس وود وجيبس وايت وإيغور جيسوس أهدافًا في غضون ست دقائق قبل أن يضيف أندرسون الهدف الخامس في الوقت القاتل.

وفي هذه العملية، مددوا سلسلة مبارياتهم التي لم يهزموا فيها في جميع المسابقات إلى ثماني مباريات، وألحقوا بالقطط السوداء أثقل هزيمة منذ عودتهم إلى الدرجة الأولى حيث استقبلوا أربعة أهداف في مباريات متتالية.



بقلم جيمس أغبيريبي



