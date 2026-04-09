أونيي يتعهد ببذل كل ما في وسعه من أجل فريق فورست في معركة الهبوط

تعهد تايوو أوونيي بلعب دور محوري في مساعدة نوتنغهام فورست على تجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقًا للتقارير. Completesports.com.

يحتل فريق "الأشجار الخادعة" حاليًا المركز السادس عشر في جدول الترتيب، متقدمًا بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

عانى أوونيي من أجل الحصول على وقت لعب منتظم هذا الموسم، حيث تم تفضيل إيغور جيسوس، الذي تم التعاقد معه في الصيف، عليه.

على الرغم من لعبه دورًا ثانويًا في النادي، إلا أن اللاعب الدولي النيجيري مصمم على مساعدة فريق فورست في الحفاظ على مكانته في دوري الدرجة الأولى.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet نوتنغهام فوريست 2.776 1xbet X تعادل 3.405 1xbet أستون فيلا 2.766 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء فاز أستون فيلا فاز أستون فيلا في 3 من آخر 5 مباريات جمعته مع نوتنغهام فورست. أقل من 2.5 هدف لفريق نوتنغهام فورست سجل فريق نوتنغهام فورست أقل من 2.5 هدف في 12 من آخر 15 مباراة. أقل من 1.5 هدف لفريق نوتنغهام فورست سجل فريق نوتنغهام فورست أقل من 1.5 هدف في 9 من آخر 15 مباراة.

أوونيي حريص على مساعدة الغابة

"أعتقد أن المباريات السبع الأخيرة ستكون حاسمة بالنسبة للنادي. الأمر لا يتعلق بي فقط؛ بل يتعلق بالفريق بأكمله - فالجميع يدرك موقفنا وما هو مطلوب منا"، صرح أوونيي.

"إنّ صراع الهبوط أمرٌ لا يرغب أحدٌ في خوضه. وإذا نظرنا إلى الجانب التجاري للعبة، فإنّ الكثيرين قد يفقدون وظائفهم، وسيشعر المشجعون بخيبة أملٍ شديدة. كلّ ما أركز عليه هو بذل قصارى جهدي لإسعاد الناس؛ سأقدم أفضل ما لديّ."

سجل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً هدفين في 12 مباراة خاضها مع فريق فورست في الدوري هذا الموسم.

بقلم أديبوي أموسو



