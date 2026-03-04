باباجيد يحتفل بفوز منتخب الصقور الخارقة على الكاميرون

احتفلت رينسولا باباجيد بفوز نيجيريا على منتخب الكاميرون "اللبؤات التي لا تقهر"، بحسب التقارير. Completesports.com.

فاز منتخب "سوبر فالكونز" على مضيفه بنتيجة 3-1 في مباراة ودية قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، والتي أقيمت على ملعب "ميليتاري ستاديوم" في ياوندي يوم الثلاثاء.

خسر فريق جوستين مادوجو بنتيجة 1-0 أمام منتخب اللبؤات غير المروضة في المباراة الودية الأولى.

سجل باباجيد هدفًا وقدم تمريرة حاسمة لفريق سوبر فالكونز في المباراة الثانية.

كما سجل كل من تشيويندو إيهيزو وميشيل ألوزي أهدافاً لصالح أبطال أفريقيا الحاليين.

كتب نجم نادي روما على X: "رد فعل رائع من الفريق اليوم ⚽️ + 🅰️ 🦅 🇳🇬 #11".

سيحول فريق سوبر فالكونز الآن تركيزه إلى استعداداته لبطولة كأس العالم للوافكون 2026.

