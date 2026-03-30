أسطورة برشلونة يتهم أرتيتا باستخدام تكتيك فيرغسون للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز

اتهم غاري لينيكر، مهاجم إنجلترا وبرشلونة الأسطوري، ميكيل أرتيتا باستخدام إحدى أكثر تكتيكات السير أليكس فيرغسون شهرةً من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُعتبر فريق أرسنال المرشح الأوفر حظاً للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2004 بعد أن حقق تقدماً بفارق تسع نقاط في صدارة الترتيب.

ومع ذلك، لن يأخذ أرتيتا أي شيء على محمل الجد مع تبقي سبع مباريات، وقد تلقى فريقه ما يشبه جرس الإنذار قبل فترة التوقف الدولي عندما ذكّرتهم خسارة نهائي كأس كاراباو بقدرات مانشستر سيتي.

لا يزال لدى فريق بيب غوارديولا مباراة مؤجلة، وسيستضيف المتصدرين الحاليين على ملعب الاتحاد بعد ثلاثة أسابيع، حيث يأملون في تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط على الأقل.

بالنظر إلى عبء العمل الذي قام به فريقه بالفعل والجدول الزمني الشاق المقبل، لم يكن من المفاجئ رؤية هذا العدد الكبير من لاعبي أرسنال ينسحبون من منتخباتهم الوطنية خلال الأسبوع الماضي.

أكد مارتن زوبيميندي وبييرو هينكابي نيتهما العودة إلى لندن كولني قبل الموعد المحدد يوم الأحد، ليصل بذلك العدد الإجمالي للاعبين الذين انسحبوا إلى 10.

لا يزال من غير الواضح مدى خطورة إصابات المصابين، لكن لينيكر يعتقد أننا سنرى عدداً لا بأس به يتعافى في الوقت المناسب لمباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي نهاية هذا الأسبوع.

"من المثير للاهتمام أن اثنين من لاعبي أرسنال قد انسحبا من هذه التشكيلة الآن. رحل كل من ساكا وديكلان رايس"، هذا ما قاله لينيكر في بودكاسته "الباقي هو كرة القدم" (عبر مترو).

"انضموا إلى لاعبين مثل ساليبا وغابرييل ولاعب أو اثنين آخرين. أعتقد أن أرتيتا يلعب دور السير أليكس هنا."

كان لينيكر، بالطبع، يشير إلى مدرب مانشستر يونايتد السابق الذي كان يضغط في كثير من الأحيان على لاعبيه، وخاصة ريان جيجز، للتغيب عن المباريات الودية لمنتخباتهم الوطنية.

وأضاف لينيكر: "جميع المدربين فعلوا ذلك، لكن الأمر يعتمد بشكل عام على اللاعبين".

"كان المدير يضغط عليّ دائماً للانسحاب من المباريات الودية على وجه الخصوص. حدث ذلك معي مرتين، وفي كلتا المرتين قلت لا مجال لذلك."



