باسي جاهز لمباراة فولهام ضد ليفربول

كالفين باسي جاهز للمشاركة مع فولهام استعداداً لمباراة السبت ضد ليفربول. Completesports.com التقارير.
اضطر قلب الدفاع إلى الانسحاب من المشاركة الدولية الشهر الماضي بسبب مشكلة في الظهر.
أصبح باسي الآن جاهزاً للمشاركة في رحلة أنفيلد بعد تعافيه من الإصابة.
يُعدّ توافر المدافع دفعة هائلة لفريق فولهام، الذي يستهدف التأهل إلى إحدى البطولات الأوروبية.
يحتل فريق ماركو سيلفا حالياً المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة.
فاز فريق ليدز يونايتد على بيرنلي بنتيجة 3-1 في ملعب كرافن كوتيدج قبل فترة التوقف الدولي.
شارك باسي في 25 مباراة في الدوري مع فولهام هذا الموسم، وسجل هدفاً واحداً.