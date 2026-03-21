    باسي: فولهام في أمس الحاجة لإنهاء سلسلة الهزائم

    أديبوي أموسوBy لا توجد تعليقات2 دقائق للقراءة
    يقول كالفين باسي، مدافع فولهام، إن اللاعبين يتمتعون بثقة عالية.
    الانتقال إلى المرحلة النهائية من الحملة.

    لم يحقق فريق ماركو سيلفا أي فوز في مبارياته الثلاث الأخيرة.

    باسي في مزاج إيجابي

    كان باسي يعتقد أن فريق كوتيجرز لم يفقد تفوقه على الرغم من سلسلة النتائج السيئة الأخيرة.

    "لا، لا أشعر بأنه لا يوجد أي فارق"، هكذا صرّح باسي لشركة إنتاج الدوري الإنجليزي الممتاز.

    "لم نفقد الحماس. أشعر أن المدرب لن يسمح لنا أبداً بفقدانه."

    "عندما تراه، عندما يتحدث، تجده متحمسًا للغاية في كل مرة، في كل حصة تدريبية، وهو كذلك حقًا في كل مرة يكون فيها على أرض الملعب، حتى المباراة الأخيرة من الموسم، فهو يضغط علينا. وأعتقد أن هذا يساعدنا على البقاء متحمسين، وكذلك على تحفيز أنفسنا."

    "نشعر بأننا قريبون جداً من هدفنا، لذلك بالنسبة لنا، يسود جو من الحماس في غرفة الملابس، لأننا نعلم أن لدينا فرصة للقيام بشيء مذهل، وتحقيق شيء عظيم، لذلك نحن نتعامل مع كل مباراة على حدة."

    قد يبدو الأمر مبتذلاً بعض الشيء، لكن بصراحة هذا كل ما بوسعنا فعله. نحن نركز فقط على إنهاء الموسم بقوة والوصول إلى المركز الذي نريده. هذا هو أهم شيء بالنسبة لنا.

    طموح فولهام الكبير

    لم يخفِ باسي رغبته في ضمان التأهل الأوروبي مع فولهام، وهو أمر لا يزال في متناول يده مع وجود 24 نقطة متاحة.

    "إذا نظرنا إلى الموسمين أو الثلاثة مواسم الماضية، كنا قريبين من الفوز، ثم في آخر أربع أو خمس مباريات أفلت الأمر من أيدينا نوعًا ما، [لكن] نحن قريبون جدًا الآن"، صرح باسي.

    "تبقى لدينا ثماني مباريات، وأشعر أننا نستطيع حقاً أن نبذل قصارى جهدنا ونحقق ذلك."

    "نحن متأخرون بأربع نقاط عن المركز السابع، لذا فالوضع متقارب للغاية، ولهذا السبب كل مباراة مهمة، وكل نقطة مهمة."

    بقلم أديبوي أموسو


    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

